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2 часа назад

АвтоВАЗ рассказал, какой пробег должен быть у новой машины из автосалона

Приобретая новое транспортное средство в автомобильном салоне покупатели могут увидеть на одометре пробег 20, 50, а то и 70 км.

Какой пробег должен быть у новой машины из автосалона
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов© РИА Новости / Максим Блинов

Отечественный производитель АвтоВАЗ рассказал, какой пробег может быть у нового автомобиля, который предлагают будущим владельцам под статусом новой машины. Пробег, по мнению производителя АвтоВАЗ, должен не превышать 100 километров. В противном случае транспортное средство уже не считается новым.

На вопрос о том, сколько литров топлива должно быть в бензобаке, производитель отвечает, что его должно быть достаточно, чтобы доехать до ближайшей заправочной станции.

Пробег у новых моделей появляется из-за передвижения на парковочных площадках автосалонов, а также различных непродолжительных тест-драйвов, которые устраиваются непосредственно перед покупкой машины. Указанный на одометре пробег фиксируют в документах купли-продажи транспортного средства.

Бортжурнал,Автоваз,
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