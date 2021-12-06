Какой пробег должен быть у новой машины из автосалона

Приобретая новое транспортное средство в автомобильном салоне покупатели могут увидеть на одометре пробег 20, 50, а то и 70 км.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов © РИА Новости / Максим Блинов

Отечественный производитель АвтоВАЗ рассказал, какой пробег может быть у нового автомобиля, который предлагают будущим владельцам под статусом новой машины. Пробег, по мнению производителя АвтоВАЗ, должен не превышать 100 километров. В противном случае транспортное средство уже не считается новым.

На вопрос о том, сколько литров топлива должно быть в бензобаке, производитель отвечает, что его должно быть достаточно, чтобы доехать до ближайшей заправочной станции.