Во сколько обходится содержание Porsche Cayenne

Владелец Porsche Cayenne поделился, насколько дорого обходится содержание автомобиля премиального класса .

Как сообщил пользователь Сети, Porsche Cayenne с пробегом 5000 км он приобрел в 2018 году за 4 000 000 рублей. Эксплуатация транспортного средства щадящая - при поездках на короткие дистанции используется каршеринг или общественный транспорт. Средний пробег за год составляет 5000 км.

В год на техобслуживание уходит в среднем 58 000 рублей. Заправка, одна из самых затратных статей расходов, обходится в 83 000 рублей. Расход на 100 км составляет 11-13 литров.

Так как в эксплуатации машина находится не каждый день, мыть ее приходится нечасто. На процедуру уходит 700 - 800 рублей. Детейлинг с полной полировкой и покрытием керамикой 2 раза в год отнимает еще 40 000 рублей. Траты в шиномонтажной мастерской составляют 16 000 рублей - из-за комплекта дисков 21 диаметра.