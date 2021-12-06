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1 час назад

Во сколько обходится содержание Porsche Cayenne: дневник трат

Владелец Porsche Cayenne поделился, насколько дорого обходится содержание автомобиля премиального класса .

Во сколько обходится содержание Porsche Cayenne
Фото: Car.ruCar.ru

Как сообщил пользователь Сети, Porsche Cayenne с пробегом 5000 км он приобрел в 2018 году за 4 000 000 рублей. Эксплуатация транспортного средства щадящая - при поездках на короткие дистанции используется каршеринг или общественный транспорт. Средний пробег за год составляет 5000 км.

В год на техобслуживание уходит в среднем 58 000 рублей. Заправка, одна из самых затратных статей расходов, обходится в 83 000 рублей. Расход на 100 км составляет 11-13 литров.

Так как в эксплуатации машина находится не каждый день, мыть ее приходится нечасто. На процедуру уходит 700 - 800 рублей. Детейлинг с полной полировкой и покрытием керамикой 2 раза в год отнимает еще 40 000 рублей. Траты в шиномонтажной мастерской составляют 16 000 рублей - из-за комплекта дисков 21 диаметра.

Страховка и налог - самый затратный пункт в обслуживании, так как составляет 101 375 рублей. Страхование КАСКО оценивается в 75 000 рублей, ОСАГО - 8 000 рублей.

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