Во сколько обходится содержание Porsche Cayenne

Владелец Porsche Cayenne поделился, насколько дорого обходится содержание автомобиля премиального класса .
Как сообщил пользователь Сети, Porsche Cayenne с пробегом 5000 км он приобрел в 2018 году за 4 000 000 рублей. Эксплуатация транспортного средства щадящая - при поездках на короткие дистанции используется каршеринг или общественный транспорт. Средний пробег за год составляет 5000 км.
В год на техобслуживание уходит в среднем 58 000 рублей. Заправка, одна из самых затратных статей расходов, обходится в 83 000 рублей. Расход на 100 км составляет 11-13 литров.
Так как в эксплуатации машина находится не каждый день, мыть ее приходится нечасто. На процедуру уходит 700 - 800 рублей. Детейлинг с полной полировкой и покрытием керамикой 2 раза в год отнимает еще 40 000 рублей. Траты в шиномонтажной мастерской составляют 16 000 рублей - из-за комплекта дисков 21 диаметра.
Страховка и налог - самый затратный пункт в обслуживании, так как составляет 101 375 рублей. Страхование КАСКО оценивается в 75 000 рублей, ОСАГО - 8 000 рублей.