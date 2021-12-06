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8 часов назад

Загадочную модель АвтоВАЗа засняли на автовозе в Тольятти

В Сети опубликовали видеозапись, снятую на автомобильный видеорегистратор. Автору ролика удалось запечатлеть загадочную модель, которую перевозили на автовозе по дорогам Тольятти возле здания Научно-технического центра АвтоВАЗа. Специалисты предположили, что под максировочным материалом сотрудники компании скрывали Renault Sandero Stepway третьего поколения. Премьера нового семейства Logan и Sandero в России состоится в следующем году.

Загадочную модель АвтоВАЗа засняли на автовозе в Тольятти
Фото: Motor.ruMotor.ru

На опубликованных кадрах пятидверная Lada Niva Legend буксирует прицеп, на котором под плотной маскировочной тканью находится секретная модель. Несмотря на глухую маскировку на видео можно рассмотреть силуэт кузова, колесные арки, а также колесные диски с низкопрофильной резиной. Специалисты сделали вывод, что на автовозе перевозили Renault Sandero Stepway третьего поколения.

Новое семейство Logan и Sandero появится в России в следующем году. Причем модели для нашего рынка будут отличаться от европейского модельного ряда. Внешне отечественный Logan станет похож на турецкий Renault Taliant, однако интерьер будет идентичен европейской версии модели. Под капотом третьего поколения «Логана» разместят литровый турбомотор, отдача которого составит 91 лошадиную силу.

В середине октября в Сети опубликовали видео, снятое в московском дизайн-бюро АвтоВАЗа. В ходе ролика специалисты намекнули на разработку секретного проекта, который пока не могут афишировать.

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