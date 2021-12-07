Infiniti ускоряется вперед: Амбиции 2030

Нет никаких сомнений, Infiniti имеет собственное представление о будущем. Уже сейчас удалось установить главную цель в разработке, создании абсолютно новых решений в области персональной мобильности.

Фото: car.ru car.ru

Главная цель компании – стать не только успешной, но и устойчивой. Нужно двигаться исключительно вперед, к безопасному и чистому миру. Основана компания была в 1989 году. И какие бы начиная не происходили у Infiniti, на первом месте всегда был человек.

У Infiniti сформирован собственный подход к мобильности будущего. Свое мнение озвучили и сотрудники компании, они рассказали, каким, по их мнению, будет следующее десятилетие автомобилей: «Уже к 2030 году большая часть наших транспортных средств станет электрофицированными. Infiniti смогут стать настоящим воплощением роскоши по-японски. Автомобили будут быстрыми, динамичными, смелыми и невероятно комфортными для водителей и пассажиров».