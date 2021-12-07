Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+4° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
1 час назад

Infiniti ускоряется вперед: Амбиции 2030

Нет никаких сомнений, Infiniti имеет собственное представление о будущем. Уже сейчас удалось установить главную цель в разработке, создании абсолютно новых решений в области персональной мобильности.

Infiniti ускоряется вперед: Амбиции 2030
Фото: car.rucar.ru

Главная цель компании – стать не только успешной, но и устойчивой. Нужно двигаться исключительно вперед, к безопасному и чистому миру. Основана компания была в 1989 году. И какие бы начиная не происходили у Infiniti, на первом месте всегда был человек.

У Infiniti сформирован собственный подход к мобильности будущего. Свое мнение озвучили и сотрудники компании, они рассказали, каким, по их мнению, будет следующее десятилетие автомобилей: «Уже к 2030 году большая часть наших транспортных средств станет электрофицированными. Infiniti смогут стать настоящим воплощением роскоши по-японски. Автомобили будут быстрыми, динамичными, смелыми и невероятно комфортными для водителей и пассажиров».

Infiniti - это уникальный бренд, ориентированный прежде всего на человека. Автомобили подойдут тем, кто хочет быть индивидуальным и желает оставаться самим собой.

Бортжурнал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители