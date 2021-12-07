Сроки запуска обновленной Vesta могут измениться

Отечественный концерн АвтоВАЗ подтвердил информацию о том, что сроки начала серийной сборки обновленной модели Vesta могут быть изменены.
Основной причиной данного решения становятся продолжающиеся проблемы с поставкой микрочипов, необходимых для полноценной производственной деятельности. В настоящее время обновленные машины выпускаются небольшими партиями.
Под капотом может быть расположен 106 или 113 сильный мотор. Пару ему составит МКПП или вариатор. Привод передний или полный в зависимости от модификации.
Отечественный производитель понимает, что смещение сроков начала массовой сборки может подорвать интерес покупателей к модели. Но Vesta Sedan Cross FL и Vesta SW Cross FL не могут выпускаться без наличия определенных дополнительных элементов, а их установка невозможна без микрочипов.
Если ситуация с полупроводниками изменится в ближайшие несколько месяцев, то массовая сборка стартует в марте следующего года, а у дилеров автомобиль появится ближе к лету 2022 года.