Сроки запуска обновленной Vesta могут измениться

Отечественный концерн АвтоВАЗ подтвердил информацию о том, что сроки начала серийной сборки обновленной модели Vesta могут быть изменены.

Основной причиной данного решения становятся продолжающиеся проблемы с поставкой микрочипов, необходимых для полноценной производственной деятельности. В настоящее время обновленные машины выпускаются небольшими партиями.

Под капотом может быть расположен 106 или 113 сильный мотор. Пару ему составит МКПП или вариатор. Привод передний или полный в зависимости от модификации.

Отечественный производитель понимает, что смещение сроков начала массовой сборки может подорвать интерес покупателей к модели. Но Vesta Sedan Cross FL и Vesta SW Cross FL не могут выпускаться без наличия определенных дополнительных элементов, а их установка невозможна без микрочипов.