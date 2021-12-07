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1 час назад

Японцы придумали систему автоматического обогрева фар и фонарей

Японский производитель автокомпонентов PIAA объявил о старте продаж системы подогрева фар и фонарей: устройство выглядит как прозрачный круг, который клеится на поверхность фары или фонаря и нагревается до температуры 60 градусов по Цельсию. Разработчик указывает, что эта система предназначена в первую очередь для светодиодной оптики, которая сама по себе не нагревается настолько, чтобы растопить налипший снег или корку льда.

Японцы придумали систему автоматического обогрева фар и фонарей
Фото: © PIAA© PIAA

Впервые о разработке PIAA сообщалось еще год назад, однако теперь устройство поступило в свободную продажу и стоит от 16 тысяч иен (около 10 тысяч рублей). К моменту запуска на рынок технологию доработали: изначально пленка нагревалась только до 50 градусов по Цельсию, однако затем температуру повысили до 60 градусов. Кроме того, появилась возможность подключения устройства к бортовой системе 24 В, которая зачастую встречается на грузовиках и гибридах.

Прозрачное кольцо автоматически начинает нагреваться, когда температура окружающего воздуха опускается ниже пяти градусов по Цельсию. Запитать обогреватель можно от провода зажигания или от любого другого совместимого источника, в том числе питания «поворотника». Энергопотребление составляет около 5 Вт на каждую сторону.

Похожие устройства предлагают и другие фирмы. Например, финская компания Canatu выпускает прозрачную пленку из полимерного материала, устойчивого к перепадам температуры, которая оснащена компактными нагревательными точками.

Японская компания Denso уже продает пленочный обогреватель, причем это является опцией для ряда моделей Toyota, представленных на местном рынке. Он стоит дороже — 25 тысяч иен, или 18 тысяч рублей.

Бортжурнал,Toyota,
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