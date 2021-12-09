Действительно ли в Белоруссии не продают машины россиянам?

— Автомобили в наличие есть. Смотрите, какая ситуация с приобретением для иностранных граждан. Мы даем пакет документов, необходимых для постановки на учет в Белоруссии, то есть он может отличаться от российского. В России можно сделать те документы, которые мы не выдаем. Но были случаи, когда люди приобретали автомобили и ставили на учет без вопросов. Вообще, если у вас есть белорус-родственник, лучше всего поставить на учет на него, потом в этот же день его снять и уехать на транзитах, как будто бы вы уже купили не у дилера, а просто у обычного физлица.