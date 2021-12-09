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2 часа назад

Действительно ли белорусские дилеры не продают машины россиянам?

Менеджер салона Renault в Минске, куда радиостанция позвонила под видом клиента, сказал, что прямого запрета на покупку авто россиянами нет, но могут возникнуть сложности с пакетом документов на машину. Он отличается от российского

Действительно ли в Белоруссии не продают машины россиянам?
Фото: Валерий Шарифулин/ТАССВалерий Шарифулин/ТАСС

Отказ белорусских автодилеров продавать машины россиянам проверят на нарушение антимонопольного законодательства. Проблемой заинтересовались в Евразийской экономической комиссии, пишет портал Autonews.ru.

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О том, что по российскому паспорту нельзя купить новую машину в союзной республике, рассказывала и Business FM месяц назад. В одном из белорусских дилерских центров нам тогда объяснили, что «политика импортера» не продавать «в чужие страны». Другие СМИ писали, что проблема возникла из-за сговора между дилерами двух стран.

Сегодня менеджер салона Renault в Минске, куда радиостанция позвонила под видом клиента, сказал, что прямого запрета на покупку авто россиянами нет, но сложности могут возникнуть:

— Автомобили в наличие есть. Смотрите, какая ситуация с приобретением для иностранных граждан. Мы даем пакет документов, необходимых для постановки на учет в Белоруссии, то есть он может отличаться от российского. В России можно сделать те документы, которые мы не выдаем. Но были случаи, когда люди приобретали автомобили и ставили на учет без вопросов. Вообще, если у вас есть белорус-родственник, лучше всего поставить на учет на него, потом в этот же день его снять и уехать на транзитах, как будто бы вы уже купили не у дилера, а просто у обычного физлица.

— Говорят, что якобы вообще россиянам не продают.

— Да, есть такие публикации, но по факту мы можем продавать, просто нужно озвучивать, что такие проблемы могут быть с постановкой на учет.

— Сейчас проблем нет с очередями, как в Москве?

— Машины продаются, продаются активно, в том числе из России люди очень активно сюда приезжают за машинами.

— Это итоговая цена, или там еще допопции будут?

— Нет, это итоговая стоимость за автомобиль. Я тоже слышал о такой практике, что в России дилеры машины снаряжают всем чем можно. Мы ничего не навязываем.

Кроме того, что белорусские автодилеры не навязывают дорогостоящее дополнительное оборудование, цены на машины в соседней республике тоже немного ниже, сказал руководитель проекта AvtoAvto.ru Константин Абдуллаев.

А еще, по словам эксперта, в Белоруссии машины есть в наличии, в отличие от российского рынка, где из-за дефицита ожидание нового автомобиля может растянуться на несколько месяцев:

— Мой частный взгляд, что условному представительству в России, представительству в Белоруссии нужно поднимать свои KPI, свои продажи. А импортеру по Европе [все равно], где продастся машина — в Белоруссии или в России, это один регион для импортера. То есть с моей точки зрения, это все-таки дилерский, местечковый сговор. Ну, может, не сговор, а договоренности, скажем так.

— Менеджер нас предупредил, что с пакетом документов, которые получаешь при покупке машины в Белоруссии, будут проблемы, так как он несколько отличается.

— Насколько я знаю, на сегодняшний день все акты покупки автомобилей в различных странах регулируются законодательством этих стран. Законодательством, условно, ЕврАзЭС эти вопросы еще, насколько я знаю, не до конца урегулированы. То есть все абсолютно правильно, покупая автомобиль в Белоруссии, мы не можем его вывезти сразу, потому что сразу же встает таможенный вопрос и так далее. Перепокупать значит проходить опять те же самые таможенные и иные действия, которые машину в России ставят в нормальные условия.

В то же время отказ белорусских автодилеров продавать машины россиянам нарушает ряд положений Гражданского кодекса республики и «Закон о защите прав потребителей», заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии порталу Autonews.ru.

Там, в частности, говорят, что коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора и отказ не допускается, в противном случае другая сторона вправе через суд потребовать заключить договор.

Бортжурнал,Renault,Евразийская экономическая комиссия,Business FM,
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