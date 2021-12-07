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1 час назад

Эксперты назвали 10 востребованных электрокаров с пробегом

Аналитики «Авто.ру» исследовали отношение россиян к электрическим автомобилям и определили 10 самых популярных моделей.

Какие электрокары с пробегом востребованы на российском рынке
Фото: АвтоКодАвтоКод

В ТОП-10 вошли Nissan Leaf (более 70% российского парка электромобилей), Audi e-tron, Porsche Taycan, Mitsubishi i-MiEV, Tesla Model S, Tesla Model X, Jaguar I-Pace, Tesla Model 3, LADA Ellada, BMW i3.

Судя по количеству просмотров объявлений на «Авто.ру», среди б/у электрокаров россиян больше всего интересовал Volkswagen Golf. Этой моделью интересовались на 70% чаще, чем Tesla Model S и Porsche Taycan.

Эксперты отмечают, что в России вряд ли произойдет резкий переход на электрические машины. Но популярность электрокаров продолжает уверенно расти. К началу 2021 года российский парк электрокаров вырос в полтора раза относительно прошлого года и в 2,5 раза по сравнению с началом 2019 года.

В 2021 году стоимость электрических автомобилей с пробегом значительно возросла. Средний прайс к осени составил 2,9 млн рублей. Это в 2,2 раза больше, чем стоимость «электричек» в начале года. На вторичке также стали чаще встречаться предложения о продаже электрических премиальных авто.

В 2021 году подержанные электрокары выставлялись на продажу на 35% чаще, чем в прошлом году. Причем 46% объявлений касались продажи Nissan Leaf.

Исследование, проведенное аналитиками «Авто.ру», показало, что 46% жителей России положительно относится к машинам на электрической тяге. Отрицательную оценку таким авто поставили 19% респондентов.

Бортжурнал,Mitsubishi i-MiEV,Nissan Leaf,BMW i3,Tesla Model S,Volkswagen Golf,Tesla Model X,Tesla Model 3,Jaguar,Nissan,BMW,Audi,Tesla,Volkswagen,Mitsubishi,Lada,Porsche,
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