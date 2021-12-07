В качестве «допов» к авто стали продавать велосипеды

В качестве дополнительного аксессуара, который продается вместе с автомобилем, автодилер предлагает велосипед. Соответствующее фото со списком «допов» опубликовало сообщество «Синие ведерки».

Фото: Skoda Skoda

Судя по списку аксессуаров, фото было сделано в автосалоне Skoda, а предлагаемая к покупке модель — кроссовер Kodiaq. Комплектация машины не указывается, однако за все перечисленное дополнительное оборудование придется заплатить почти 800 тыс. руб. Из них 100 тыс. руб. — за горный велосипед Skoda MTB 29, вес которого составляет 13,9 кг.

Телеграм-канал »Синие Ведерки»

В число других самых дорогих «допов» входят диски за 240 тыс. руб., молдинги порога за 71 тыс. руб., детское сиденье за 70 тыс. руб. и багажник на крышу за 43 тыс. руб.

Цена кроссовера Skoda Kodiaq стартует от 1,96 млн руб. — столько стоит автомобиль в базовой комплектации.