ГИБДД следит за нарушителями ПДД в соцсетях

Госавтоинспекция Москвы регулярно мониторит социальные сети в целях выявления аккаунтов с «публичной демонстрацией нарушения Правил дорожного движения». Об этом сообщается в Telegram-канале столичной ГИБДД. В частности, сотрудники ведомства обращают внимание на публикуемые видеозаписи с камер, на которых их авторы демонстрируют нарушения ПДД, а также действия, создающие угрозу жизни и здоровью граждан Российской Федерации.
Новый подход к поиску нарушителей помог сотрудникам московской Госавтоинспекции привлечь к административной ответственности более 150 владельцев автомобилей с начала 2021 года. Благодаря роликам, которые они выкладывали в соцсети, было составлено более 600 административных протоколов за различные нарушения ПДД.
На сегодняшний день идентифицированы более 200 автомобилей, принадлежащих пользователям соцсетей. Как сообщает Госавтоинспекция, поиск нарушителей по материалам в интернете будет продолжаться.
Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД получат возможность подключаться к любым дорожным камерам с планшетов. Это позволит им отслеживать и своевременно «вылавливать» автомобили, снятые с учета, а также находящиеся в розыске и зарегистрированные на умерших. Делать это они смогут при помощи мобильного приложения, на разработку которого мэрия Москвы потратит 180 миллионов рублей.