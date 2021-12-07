ГИБДД следит за нарушителями ПДД в соцсетях

Госавтоинспекция Москвы регулярно мониторит социальные сети в целях выявления аккаунтов с «публичной демонстрацией нарушения Правил дорожного движения». Об этом сообщается в Telegram-канале столичной ГИБДД. В частности, сотрудники ведомства обращают внимание на публикуемые видеозаписи с камер, на которых их авторы демонстрируют нарушения ПДД, а также действия, создающие угрозу жизни и здоровью граждан Российской Федерации.

Фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС © Сергей Мальгавко/ТАСС

Новый подход к поиску нарушителей помог сотрудникам московской Госавтоинспекции привлечь к административной ответственности более 150 владельцев автомобилей с начала 2021 года. Благодаря роликам, которые они выкладывали в соцсети, было составлено более 600 административных протоколов за различные нарушения ПДД.

На сегодняшний день идентифицированы более 200 автомобилей, принадлежащих пользователям соцсетей. Как сообщает Госавтоинспекция, поиск нарушителей по материалам в интернете будет продолжаться.