Lada за миллион: «Закопайте уже этот труп!»

АвтоВАЗ опубликовал видео с экстремальным заездом вернувшейся в модельный ряд Lada Niva Bronto. Видеоролик под названием «Создана выжить», опубликован на официальном Youtube-канале Lada. На представленном видео автомобиль мчится на высокой скорости по пересеченной местности и преодолевает препятствия, встречающиеся на пути.
Под видео, опубликованном большинство комментаторов восхитились автомобилем и уровнем съемки. Однако нашлись и те, кто резко и негативно высказался об автомобиле.
«Ролик очень красивый. Но пожалуйста, закопайте уже этот труп и перестаньте его насиловать. Эта машина устарела уже 30 лет назад. Сколько можно ее продавать за деньги?!», - написал один из комментаторов.
Напомним, в этом году возобновились продажи внедорожника Lada Niva Bronto. В базовой комплектации с металлическими бамперами автомобиль стоит 939 000 рублей. Максимальная комплектация с оригинальным обвесом обойдется в 994 900 рублей. Под капотом Niva Bronto установлен двигатель рабочим объемом 1,7 литра и мощностью 83 лошадиные силы. В паре с двигателем работает пятиступенчатая механическая коробка передач.