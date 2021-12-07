Сколько россиян обжаловали штрафы ГИБДД онлайн

В России с 1 сентября стала доступна услуга онлайн-обжалования штрафов ГИБДД. Воспользоваться ей можно через портал Госуслуг не выходя из дома и без личного посещения полиции. Спустя три месяца работы МВД опубликовало первую статистику, согласно которой более 26 тысяч россиян уже успели подать жалобу на полученный штраф онлайн. При этом ведомство не привело данные касательно того, сколько из этих жалоб были удовлетворены.

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Изначально сервис был доступен только в некоторых регионах, однако по данным МВД сейчас воспользоваться услугой могут жители всей России. Теперь большинству пользователей уведомления о штрафах приходят в электронном виде в личный кабинет, где они сразу могут их обжаловать.

При этом, пишет «Коммерсантъ», некоторые пользователи продолжают получать бумажные уведомления, несмотря на то, что официально отказались от физических штрафов. Власти заявили, что знают о такой проблеме и уже работают на ее решением.