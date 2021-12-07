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1 час назад

Стало известно, сколько россиян обжаловали штрафы ГИБДД онлайн

В России с 1 сентября стала доступна услуга онлайн-обжалования штрафов ГИБДД. Воспользоваться ей можно через портал Госуслуг не выходя из дома и без личного посещения полиции. Спустя три месяца работы МВД опубликовало первую статистику, согласно которой более 26 тысяч россиян уже успели подать жалобу на полученный штраф онлайн. При этом ведомство не привело данные касательно того, сколько из этих жалоб были удовлетворены.

Сколько россиян обжаловали штрафы ГИБДД онлайн
Фото: DepositphotosDepositphotos

Изначально сервис был доступен только в некоторых регионах, однако по данным МВД сейчас воспользоваться услугой могут жители всей России. Теперь большинству пользователей уведомления о штрафах приходят в электронном виде в личный кабинет, где они сразу могут их обжаловать.

При этом, пишет «Коммерсантъ», некоторые пользователи продолжают получать бумажные уведомления, несмотря на то, что официально отказались от физических штрафов. Власти заявили, что знают о такой проблеме и уже работают на ее решением.

Официально услугу запустили 1 сентября 2021 года. Воспользоваться ей могут все автомобилисты, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. На обжалование штрафа у пользователя есть 10 дней с момента получения уведомления, а ведомство должно рассмотреть заявку и дать ответ в течение трех рабочих дней.

Бортжурнал,ГИБДД,МВД,
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