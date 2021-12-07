Как избежать аварий в снегопад

Автоэксперт, бывший профессиональный водитель-испытатель, журналист Юрий Васильевич Гейко посоветовал автомобилистам быть аккуратнее на дорогах в снегопад. Он дал несколько практических рекомендаций «Мосленте».

Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости Евгений Переверзев / РИА Новости

По мнению эксперта, советов по вождению в условиях непогоды не так много, однако отнестись к ним следует с особым вниманием.

«Прежде всего, нужно ехать так, как будто на панели приборов стоит стакан, наполненный на две трети. И вести машину так, чтобы ни одна капля из воображаемой емкости не пролилась», — пояснил Гейко.

Кроме того, необходимо аккуратно крутить руль и не давить резко на педаль газа. Следуя этим советам, можно избежать аварий и других неприятных ситуаций на дорогах в непростых погодных условиях.