Как безопасно отклеить этикетку с автомобильного стекла

При размещении различных наклеек на переднем или заднем стекле машины необходимо принимать во внимание, что легко снять их не получится.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Кирилл Кухмарь/ТАСС

Причиной становится воздействие ультрафиолетовых лучей на клей, отчего изменяется его состав. Он становится более твердым, а его удаление – более затрудненным. Какие же существуют способы безопасного снятия этикетки со стекла автомобиля?

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Использование лезвия. В этом случае необходимо соблюдать осторожность, так как можно легко оставить царапины на стекле. Вначале поверхность необходимо смочить при помощи мыльного раствора, приготовленного из обычного моющего средства для посуды и воды. Далее нужно подождать, пока приклеенные этикетки станут более мягкими.

Далее следует воспользоваться острым лезвием и попробовать осторожно отскрести этикетки со стекла. Этот метод лучше не применять для пластмассы, поскольку при появлении царапины след будет очень заметным.

Использование строительного фена. Если предыдущий метод не дал желаемого результата, то следует воспользоваться строительным феном. Вначале стоит убедиться, что наклейка и пространство вокруг нее очищены от грязи. После подключения фена, теплый поток воздуха потребуется направить на требуемое пространство с наклоном в 45 градусов. Расстояние от фена до этикетки не должно превышать 2-5 см. Не следует подносить его близко к краске автомобиля. Время прогрева составляет не менее нескольких минут. Пространство у края наклейки следует прогревать последним.

После прогрева можно будет без проблем отклеить стикер с машины. Если размер этикетки слишком большой, процедуру следует повторить несколько раз. По завершении взять масло чайного дерева, капнуть на влажную тряпку и протереть стекло. Альтернативным вариантом использования вместо фена становится термопистолет.

Использование средства для удаления обоев. Жидкость следует нанести при помощи губки или разбрызгать. Вещество для снятия обоев становится неплохим вариантом. Подобные составы отлично справляются с возложенными на них обязанностями, впитываясь в саму этикетку. Во время работы с такого рода химией, следует пользоваться перчатками.

Использование WD-40. Если же стикер приклеен настолько крепко, что он не отклеивается обычными средствами, лучше всего воспользоваться обезжиривающим составом. Для снятия нужно распылить небольшое количество химического соединения на наклейку, обращая особое внимание на края. Выждать 2-3 минуты, пока оно подействует. Далее можно убирать этикетку, а остатки клея удалить при помощи влажной тряпки.

Средство лучше не использовать на пластиковых деталях во избежание повреждения.