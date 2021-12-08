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3 часа назад

Россияне купили рекордное количество китайских автомобилей

С января по ноябрь 2021 года в России было реализовано 103,4 тыс. новых авто китайских марок, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот показатель называют рекордным — ранее максимальный результат был зафиксирован в 2013 году и составил 100 тыс. ед., пишет агентство «Автостат».

Россияне купили рекордное количество китайских автомобилей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сразу 87% от общего объема реализации китайских авто приходится всего лишь на три марки: Haval (34,8 тыс. ед.; рост в 2,3 раза), Chery (32,9 тыс. ед.; рост в 3,5 раза) и Geely (22,5 тыс. ед.; +63%).

Несмотря на то, что продажи китайских машин в России в течение 2021 года ежемесячно показывают рост, весь рынок с июля падает. В ноябре рынок снизился на 20%, однако реализация машин марок КНР увеличилась на 99%. Ожидается, что доля китайских производителей на российском рынке в 2021 году должна превысить 7% — это будет в 2 раза больше, чем в 2020-м.

Одной из причин высокого спроса на автомобили китайских брендов называют нехватку автомобилей из-за дефицита полупроводников, поскольку компании из КНР в меньшей степени столкнулись с проблемами.

Бортжурнал,Chery,Geely,
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