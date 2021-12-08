АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta

На АвтоВАЗе вновь запущена линия сборки Lada Granta, которая бездействовала два дня, 6 и 7 декабря, по причине нехватки комплектующих, сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ» в «ВКонтакте». До конца текущей недели новых остановок не планируется: линия будет отрабатывать по две восьмичасовые смены ежедневно, выпуская в день более 600 машин. Таким образом тольяттинское предприятие пытается компенсировать ноябрьские простои: в прошлом месяце Granta сходила с конвейера только восемь дней из 20 рабочих.

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Что касается других линий площадки АвтоВАЗа в Тольятти, то автомобили на платформе B0 (Lada Largus и XRay, Renault Logan/Sandero) и СКП Niva (Lada Niva Legend и Lada Niva Travel) работают без перебоев уже четыре недели подряд. Кроме этого, в декабре руководство завода добавило к графику субботние смены.

Granta из-за простоев успела стать дефицитной: из-за частых остановок производства запасы машин у дилеров стали таять, и модель даже лишилась звания бестселлера рынка, отдав его Lada Vesta. Ситуация с Vesta оказалась лучше: завод в Ижевске работал без остановок, однако инсайдеры сообщают, что автомобили выпускают «пустыми» и «полупустыми».