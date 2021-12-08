Лукашенко пересядет с Maybach на Aurus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил заменить машины в президентском автопарке, сообщает в Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Вместо немецких Mercedes-Maybach глава государства планирует закупить автомобили российской премиальной марки Aurus. Уточняется, что Беларусь приобретет их в кредит, который возьмут в одном из российских банков — каком именно, пока неизвестно.

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Также не уточняется, какие модели Aurus поступят в автопарк Лукашенко: официально Aurus продает бронированный лимузин Senat L700, который использует для рабочих поездок Владимир Путин, и седан Senat S600. Реализацией серийных автомобилей занимаются дилеры «Авилон» и «Панавто», а изготавливают их с мая нынешнего года в экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.

На сегодняшний день стоимость седана Aurus стартует с 24 миллионов рублей. За лимузин просят минимум 106,9 миллиона рублей – за эту сумму можно приобрести шесть Lamborghini Urus. Обе модели продают в комплектации Individual, включающей в себя более 70 опций, в том числе кожаный салон с подсветкой, экраны «мультимедийки» для задних пассажиров, четырехзонный климат-контроль и камеры кругового обзора.

В движение «президентские» машины приводит гибридная силовая установка с 4,4-литровым бензиновым V8. На пару с электродвигателем он развивает 598 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента. Трансмиссия – девятиступенчатый автомат российской фирмы KATE, привод по умолчанию полный.