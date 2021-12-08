Почему атмосферный мотор лучше турбированного

Атмосферные моторы, в силу меньшей нагруженности, имеют больший ресурс и как правило более удобны с точки зрения реакции на педаль газа. Хотя они не обладают высоким крутящим моментом, ездить на них удобно. Да и в целом атмосферный двигатель дешевле своего турбированного собрата. Что в итоге? Турбомотор имеет более высокие крутящий момент и удельную мощность. Но дороже и имеет меньший ресурс. Атмосферник не так мощён и имеет меньший крутящий момент, но зато дешевле и ресурсней. Выбирать вам", - отметил эксперт.