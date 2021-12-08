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3 часа назад

Почему атмосферный мотор лучше турбированного

Автомобильный эксперт Егор Васильев специально для "Российской газеты" рассказал о плюсах и минусах атмосферных и турбированных двигателей.

Почему атмосферный мотор лучше турбированного
Фото: © Depositphotos / blinow61© Depositphotos / blinow61

"Вообще сейчас в мировом автопроме наблюдается массовый переход на малолитражные турбомоторы. Возникает вопрос, почему? Да потому, что благодаря успехам инженерии научились строить правильные турбины переменной производительности, которые наряду с хорошими экологическими показателями обеспечивают ещё и высокую удельную мощность с единицы рабочего объёма.

В результате получается компактный и мощный мотор с высоким крутящим моментом, который как раз и обеспечивает хорошие эксплуатационные характеристики автомобиля. Однако из-за высокой нагрузки небольшие турбомоторы нуждаются в более качественных маслах. И в более производительных масляных насосах, в результате чего у них может проявляться повышенный расход масла и ускоренный износ мотора как такового. Не случайно современные автопроизводители снижают их гарантийный ресурс.

Атмосферные моторы, в силу меньшей нагруженности, имеют больший ресурс и как правило более удобны с точки зрения реакции на педаль газа. Хотя они не обладают высоким крутящим моментом, ездить на них удобно. Да и в целом атмосферный двигатель дешевле своего турбированного собрата. Что в итоге? Турбомотор имеет более высокие крутящий момент и удельную мощность. Но дороже и имеет меньший ресурс. Атмосферник не так мощён и имеет меньший крутящий момент, но зато дешевле и ресурсней. Выбирать вам", - отметил эксперт.

Бортжурнал,Егор Васильев,"Российская газета",
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