Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+1° в 
USD 73.85EUR 83.36
Войти в почту
1 час назад

Volkswagen показал новый Amarok

Подразделение Volkswagen Commercial Vehicles опубликовало новые изображения грядущего Amarok. Пикап выйдет на рынок в 2022 году, получит заметно больше электронных помощников и обзаведется поддержкой фирменных онлайн-сервисов. Выпускать модель будет завод в Хенераль Пачеко, Аргентина, а затем сборку наладят на предприятии Ford в южноафриканском Силвертоне. Пока же можно посмотреть, как будет выглядеть Amarok второго поколения, и заглянуть в его салон.

Volkswagen показал новый Amarok
Фото: © Volkswagen© Volkswagen

Из России Volkswagen Amarok ушел в марте 2021 года. К нам машины поставляли с завода в немецком Ганновере, который ещё весной 2020-го прекратил производство пикапов и освободил мощности под электрические модели. Сейчас «Амароки» сходят с конвейера предприятий в Алжире и Аргентине, причем на площадке в Южной Америке будет налажена сборка нового пикапа. А позднее его начнет выпускать фордовский завод в пригороде Претории, ведь в южном полушарии позиции модели всё ещё сильны.

Салон нового Volkswagen Amarok

Собственно и построен «второй» Amarok будет на общей с новым Ford Ranger платформе. При этом унификация может коснуться не только основы, но и двигателей. Для представленного в конце ноября «Рейнджера» шестого поколения пока заявлены три дизельных агрегата: V6 3.0 и «четверка» 2.0 с одним или двумя турбокомпрессорами. Также у американского пикапа две версии полного привода: автоматический и продвинутый постоянный с режимом set-and-forget (установил и забыл).

Ранний эскиз пикапа

Первые эскизы будущего «Амарока» Volkswagen опубликовал весной 2020 года. Новая же порция изображений дает представление о внешности и внутреннем убранстве уже серийного пикапа. Например, можно увидеть, что модель сохранит пропорции предшественника, но станет более выразительной. Салон не то чтобы революционный, но точно современный, с цифровой «приборкой», большим центральным экраном и небольшим рычагом селектора трансмиссии. В Volkswagen всё это называют «силой и мощью с четкой ДНК бренда».

Новый Amarok получит заметно больше ассистирующих систем и средств коммуникации — но при всем при этом останется рабочей лошадкой. За последние десять лет модель разошлась по миру в количестве 800 тысяч экземпляров, и грядущий пикап должен приумножить успех предшественника. «Амарок», к слову, снова будут продавать в Европе, где-то с конца 2022 года. Ну а основными рынками по прежнем будут Южная Африка и Австралия.

Бортжурнал,Volkswagen Amarok,Ford Ranger,Volkswagen,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители