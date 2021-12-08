Volkswagen показал новый Amarok

Подразделение Volkswagen Commercial Vehicles опубликовало новые изображения грядущего Amarok. Пикап выйдет на рынок в 2022 году, получит заметно больше электронных помощников и обзаведется поддержкой фирменных онлайн-сервисов. Выпускать модель будет завод в Хенераль Пачеко, Аргентина, а затем сборку наладят на предприятии Ford в южноафриканском Силвертоне. Пока же можно посмотреть, как будет выглядеть Amarok второго поколения, и заглянуть в его салон.

Фото: © Volkswagen © Volkswagen

Из России Volkswagen Amarok ушел в марте 2021 года. К нам машины поставляли с завода в немецком Ганновере, который ещё весной 2020-го прекратил производство пикапов и освободил мощности под электрические модели. Сейчас «Амароки» сходят с конвейера предприятий в Алжире и Аргентине, причем на площадке в Южной Америке будет налажена сборка нового пикапа. А позднее его начнет выпускать фордовский завод в пригороде Претории, ведь в южном полушарии позиции модели всё ещё сильны.

Салон нового Volkswagen Amarok

Собственно и построен «второй» Amarok будет на общей с новым Ford Ranger платформе. При этом унификация может коснуться не только основы, но и двигателей. Для представленного в конце ноября «Рейнджера» шестого поколения пока заявлены три дизельных агрегата: V6 3.0 и «четверка» 2.0 с одним или двумя турбокомпрессорами. Также у американского пикапа две версии полного привода: автоматический и продвинутый постоянный с режимом set-and-forget (установил и забыл).

Ранний эскиз пикапа

Первые эскизы будущего «Амарока» Volkswagen опубликовал весной 2020 года. Новая же порция изображений дает представление о внешности и внутреннем убранстве уже серийного пикапа. Например, можно увидеть, что модель сохранит пропорции предшественника, но станет более выразительной. Салон не то чтобы революционный, но точно современный, с цифровой «приборкой», большим центральным экраном и небольшим рычагом селектора трансмиссии. В Volkswagen всё это называют «силой и мощью с четкой ДНК бренда».