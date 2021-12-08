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39 минут назад

Volkswagen показал пикап Amarok нового поколения

Компания Volkswagen опубликовала тизерные изображения пикапа Amarok следующего поколения. Модель разделит одну платформу с Ford Ranger и сохранит прежние пропорции, однако будет отличаться дизайном кузова и переработанным салоном, сообщают "Автоновости дня". Новый Volkswagen Amarok получит двухрядную кабину с четырьмя дверьми, светодиодные фары, иную решетка радиатора с толстой горизонтальной планкой, противотуманные фары и рельефный капот. В салоне появятся цифровая приборная панель, мультимедийная система с большим тачпадом селектор автоматической коробки передач. Предполагается, что дизельные моторы и варианты трансмиссии новинка унаследует от Ford Ranger: это 3,0-литровый V6 и два 2,0-литровых двигателя с одним и двумя турбокомпрессорами, которые будут сочетаться с механикой или 6-ступенчатым "автоматом". Выпуск Volkswagen Amarok планируют наладить в 2022 году на заводе в Южной Африке. В марте этого года стало известно, что Volkswagen прекратила продажи модели Amarok на российском рынке. Как сообщало издание "Авторевю", последние годы пикапы поставляли в РФ завода в немецком Ганновере, где в мае 2020-го производство Amarok прекратилось ради освобождения производственных мощностей под будущие электрические модели.

Volkswagen показал пикап Amarok нового поколения
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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