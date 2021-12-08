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2 часа назад

Два компакта Renault провалили краш-тесты Euro NCAP

Два автомобиля концерна Группы Renault получили низкие результаты по итогам краш-тестов организации Euro NCAP. Плохих оценок удостоились компактные электрокары Dacia Spring и Renault Zoe.

Два компакта Renault провалили краш-тесты Euro NCAP
Фото: Euro NCAPEuro NCAP

В Euro NCAP опубликовали видео с испытаний машин на безопасность. В организации рассказали, что у обновленного в 2020 году Renault Zoe хоть и улучшились характеристики аккумуляторной батареи, однако над безопасностью производитель не поработал. Автомобиль получил ноль баллов из пяти.

Видео дня

«Боковую подушку безопасности, которая ранее защищала голову и грудную клетку, заменили менее эффективной подушкой, предназначенной только для грудной клетки. Новый Zoe предлагает плохую защиту при авариях в целом, слабую защиту уязвимых участников дорожного движения и не имеет значимой технологии предотвращения столкновений», — написали устроители тестов.

Модель Spring от румынского суббренда Renault заработала один балл из пяти. В Euro NCAP отметили, что этот автомобиль основан на китайском Renault City K-ZE, который в свою очередь базируется на «проблемном» Renault Kwid, продающегося в Индии и Бразилии в течение нескольких лет. Организаторы краш-теста заявили, что при лобовом ДТП водитель Dacia Spring рискует получить опасные для жизни травмы грудной клетки, а задний пассажир — столь же серьезную травму головы. Также у электрокара страдает защита области груди при боковом ударе. Наконец, в Euro NCAP посетовали на отсутствие у Spring важных систем для предотвращения столкновений.

"Эти автомобили не только не обеспечивают сколько-нибудь заметную активную безопасность в стандартной комплектации, но и защищают пассажиров хуже, чем любое другое транспортное средства, которое мы видели за многие годы. Цинично предлагать потребителю доступный экологичный автомобиль, если доступность достигается за счет более высокого риска травм в случае ДТП. Другие модели, вроде FIAT 500e, недавно получившей 5 звезд в Green NCAP, показывают, что безопасность не должна приноситься в жертву экологической чистоте", - сказал Мишель ван Ратинген, генсек комиссии Euro NCAP.

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