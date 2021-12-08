Два компакта Renault провалили краш-тесты Euro NCAP

В Euro NCAP опубликовали видео с испытаний машин на безопасность. В организации рассказали, что у обновленного в 2020 году Renault Zoe хоть и улучшились характеристики аккумуляторной батареи, однако над безопасностью производитель не поработал. Автомобиль получил ноль баллов из пяти.

«Боковую подушку безопасности, которая ранее защищала голову и грудную клетку, заменили менее эффективной подушкой, предназначенной только для грудной клетки. Новый Zoe предлагает плохую защиту при авариях в целом, слабую защиту уязвимых участников дорожного движения и не имеет значимой технологии предотвращения столкновений», — написали устроители тестов.

Модель Spring от румынского суббренда Renault заработала один балл из пяти. В Euro NCAP отметили, что этот автомобиль основан на китайском Renault City K-ZE, который в свою очередь базируется на «проблемном» Renault Kwid, продающегося в Индии и Бразилии в течение нескольких лет. Организаторы краш-теста заявили, что при лобовом ДТП водитель Dacia Spring рискует получить опасные для жизни травмы грудной клетки, а задний пассажир — столь же серьезную травму головы. Также у электрокара страдает защита области груди при боковом ударе. Наконец, в Euro NCAP посетовали на отсутствие у Spring важных систем для предотвращения столкновений.