Эксперты назвали слабые места нового Renault Duster

Журнал «За рулем» перечислил пять недоработок кроссовера Renault Duster, которые были выявлены во время полугодовой эксплуатации автомобиля.

Фото: Renault Renault

Слабое лакокрасочное покрытие

Одним из недостатков нового кроссовера Renault Duster назвоно слабое лакокрасочное покрытие. Трещины на лакокрасочном покрытии на автомобиле появились с наступлением холодов. Эксперты объясняют появление трещин с разным термическим расширением лака, краски и мастики. Причины пока точно неизвестны. Подобная проблема проявлялась и на внедорожнике прошлого поколения.

Проблемы с мультимедийной системой

Топовая мультимедийная система Easy Link с 8-дюймовым дисплеем, которая также ставится на модель Arkana, может столкнуться с проблемой зависания. Проблема решается перезагрузкой. Также на экране появились битые пиксели.

Вылетающие заглушки бампера

Две заглушки в переднем бампере Renault Duster закрывают буксировочную проушину и технологический разъем. Чтобы их открыть необходимо их чем-то поддеть, но на бездорожье эти заглушки легко выпадают от тряски или при преодолении брода, так что их можно запросто потерять. Стоимость одной заглушки составляет 1000 рублей. Перед выездом на бездорожье рекомендуется заранее снимать заглушки.

Неудобная посадка и высадка

Пороги нового Renault Duster не прикрыты дверьми и сильно выступают. Это может привести к загрязнению одежды при посадке и высадке из автомобиля.

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