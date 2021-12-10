Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+3° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
2 часа назад

Toyota раскрыла срок премьеры новых недорогих минивэнов

Компания Toyota показала тизер сразу двух минивэнов новой генерации – Noah и его более спортивного «собрата» Voxy. Модели, входящие в линейку марки в Японии, стоят ниже более крупного Alphard и флагманского бизнесвэна Grenace. Оба сменят поколение в третий раз: первые Noah и Voxy были представлены в 2001 году, вторая генерация дебютировала в 2007-м, а третья – в 2014-м. Дебют однообъемников намечен на январь 2022 года, точная дата пока не раскрывается.

Toyota обозначила срок премьеры новых недорогих минивэнов
Фото: © Toyota© Toyota

Voxy традиционно получит более «агрессивную» внешность, чем Noah, который, однако, эволюционирует сильнее. Дизайн Noah уже раскрыт благодаря шпионам, слившим снимок из каталога: модель обзавелась крупной решеткой радиатора с тремя широкими горизонтальными ламелями. Voxy же сохранил двухэтажную оптику, которую слегка переоформили.

Обе модели получат «спортивное» исполнение GR Sport с особым обвесом и увеличенными колесными дисками. В третьем поколении к семейству Voxy и Noah присоединился «люксовый» вэн Esquire, однако его производство решено не продолжать.

Toyota Noah нового поколения / Instagram

Что касается габаритов, то длина минивэнов будет составлять порядка 4700 миллиметров. Они по-прежнему будут трехрядными, с семью либо восемью местами на выбор, и сохранят низкий уровень пола для удобства посадки и высадки. Ранее сообщалось, что в основу новинок может лечь глобальная архитектура TNGA, на которой также базируется американский минивэн Sienna.

По данным японского BestCarWeb, обоим моделям достанутся гибридные силовые установки. Уже раскрыты и цены: Noah на родине будет стоить от 2 868 000 иен (1,9 миллиона рублей), а Voxy – от 3 288 000 (2,1 миллиона рублей).

Бортжурнал,Toyota Noah,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители