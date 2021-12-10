Toyota обозначила срок премьеры новых недорогих минивэнов

Компания Toyota показала тизер сразу двух минивэнов новой генерации – Noah и его более спортивного «собрата» Voxy. Модели, входящие в линейку марки в Японии, стоят ниже более крупного Alphard и флагманского бизнесвэна Grenace. Оба сменят поколение в третий раз: первые Noah и Voxy были представлены в 2001 году, вторая генерация дебютировала в 2007-м, а третья – в 2014-м. Дебют однообъемников намечен на январь 2022 года, точная дата пока не раскрывается.

Фото: © Toyota © Toyota

Voxy традиционно получит более «агрессивную» внешность, чем Noah, который, однако, эволюционирует сильнее. Дизайн Noah уже раскрыт благодаря шпионам, слившим снимок из каталога: модель обзавелась крупной решеткой радиатора с тремя широкими горизонтальными ламелями. Voxy же сохранил двухэтажную оптику, которую слегка переоформили.

Обе модели получат «спортивное» исполнение GR Sport с особым обвесом и увеличенными колесными дисками. В третьем поколении к семейству Voxy и Noah присоединился «люксовый» вэн Esquire, однако его производство решено не продолжать.

Что касается габаритов, то длина минивэнов будет составлять порядка 4700 миллиметров. Они по-прежнему будут трехрядными, с семью либо восемью местами на выбор, и сохранят низкий уровень пола для удобства посадки и высадки. Ранее сообщалось, что в основу новинок может лечь глобальная архитектура TNGA, на которой также базируется американский минивэн Sienna.