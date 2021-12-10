Toyota обозначила срок премьеры новых недорогих минивэнов

Компания Toyota показала тизер сразу двух минивэнов новой генерации – Noah и его более спортивного «собрата» Voxy. Модели, входящие в линейку марки в Японии, стоят ниже более крупного Alphard и флагманского бизнесвэна Grenace. Оба сменят поколение в третий раз: первые Noah и Voxy были представлены в 2001 году, вторая генерация дебютировала в 2007-м, а третья – в 2014-м. Дебют однообъемников намечен на январь 2022 года, точная дата пока не раскрывается.
Voxy традиционно получит более «агрессивную» внешность, чем Noah, который, однако, эволюционирует сильнее. Дизайн Noah уже раскрыт благодаря шпионам, слившим снимок из каталога: модель обзавелась крупной решеткой радиатора с тремя широкими горизонтальными ламелями. Voxy же сохранил двухэтажную оптику, которую слегка переоформили.
Обе модели получат «спортивное» исполнение GR Sport с особым обвесом и увеличенными колесными дисками. В третьем поколении к семейству Voxy и Noah присоединился «люксовый» вэн Esquire, однако его производство решено не продолжать.
Что касается габаритов, то длина минивэнов будет составлять порядка 4700 миллиметров. Они по-прежнему будут трехрядными, с семью либо восемью местами на выбор, и сохранят низкий уровень пола для удобства посадки и высадки. Ранее сообщалось, что в основу новинок может лечь глобальная архитектура TNGA, на которой также базируется американский минивэн Sienna.
По данным японского BestCarWeb, обоим моделям достанутся гибридные силовые установки. Уже раскрыты и цены: Noah на родине будет стоить от 2 868 000 иен (1,9 миллиона рублей), а Voxy – от 3 288 000 (2,1 миллиона рублей).