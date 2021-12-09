Эксперты объяснили причину самовозгорания Haval F7

Haval F7 и F7x - автомобили, которые кажутся надежными, но имеют плохую историю эксплуатации. В 2020 году регистрировалось много случаев возгорания этих машин.

Фото: Car.ru Car.ru

Пользователи Сети в прошлом году были взволнованы тем, что автомобили модели Haval F7 и F7x могут самовозгораться. Особую опасность такой дефект представлял на парковке, когда вокруг автомобиля стоит еще десяток транспортных средств. К счастью, проблема была решена почти сразу.

Если рассматривать Haval F7, это отличный современный кроссовер, который имеет привлекательное оформление. Сейчас почти никто не шутит на тему качества транспортных средств из Китая - уровень повышается и догоняет европейские стандарты. Но почему такой популярный в России автомобиль столкнулся с таким дефектом при эксплуатации?

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