Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-2° в 
USD 73.85EUR 83.36
Войти в почту
3 часа назад

Угонщики начали использовать гаджеты Apple для кражи автомобилей

В Канаде полиция зафиксировала несколько случаев, когда подозреваемые использовали устройства Apple AirTag для слежки за автомобилями, которые якобы планировали угнать, рассказывает Techspot.

Гаджеты Apple начали использовать для кражи авто
Фото: DepositphotosDepositphotos

Компания Apple представила трекеры AirTag в начале этого года, эти устройства предназначены для отслеживания вещей, которые пользователь боится потерять — к примеру, ноутбука, планшета, ключей или кошелька. Угонщики начали пользоваться этими маячками для отслеживания автомобилей в режиме реального времени. Полиция Онтарио узнала как минимум о пяти подобных случаях с сентября 2021 года.

Спрятать Apple AirTag в автомобиле возможно благодаря его компактной форме и размерам. Злоумышленники устанавливали трекеры на припаркованных машинах в местах, где их непросто заметить: на бампере, сцепном устройстве и в лючке бензобака. Так угонщики могут следить за машинами до тех пор, пока те не окажутся в подходящем для кражи месте.

Кадр из видео/OfficialYRP/Youtube

Чтобы владельцы AirTag не могли использовать маячки для преследования других людей, Apple оснастила смартфоны iPhone функцией, позволяющей обнаружить любой чужой трекер, который находится поблизости. Также Apple снизила периодичность предупредительных уведомлений в случае, если длительное время не находится возле зарегистрировавшего его лица, в три раза — до 8 часов.

Бортжурнал,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители