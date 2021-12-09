Гаджеты Apple начали использовать для кражи авто

В Канаде полиция зафиксировала несколько случаев, когда подозреваемые использовали устройства Apple AirTag для слежки за автомобилями, которые якобы планировали угнать, рассказывает Techspot.
Компания Apple представила трекеры AirTag в начале этого года, эти устройства предназначены для отслеживания вещей, которые пользователь боится потерять — к примеру, ноутбука, планшета, ключей или кошелька. Угонщики начали пользоваться этими маячками для отслеживания автомобилей в режиме реального времени. Полиция Онтарио узнала как минимум о пяти подобных случаях с сентября 2021 года.
Спрятать Apple AirTag в автомобиле возможно благодаря его компактной форме и размерам. Злоумышленники устанавливали трекеры на припаркованных машинах в местах, где их непросто заметить: на бампере, сцепном устройстве и в лючке бензобака. Так угонщики могут следить за машинами до тех пор, пока те не окажутся в подходящем для кражи месте.
Чтобы владельцы AirTag не могли использовать маячки для преследования других людей, Apple оснастила смартфоны iPhone функцией, позволяющей обнаружить любой чужой трекер, который находится поблизости. Также Apple снизила периодичность предупредительных уведомлений в случае, если длительное время не находится возле зарегистрировавшего его лица, в три раза — до 8 часов.