Гаджеты Apple начали использовать для кражи авто

В Канаде полиция зафиксировала несколько случаев, когда подозреваемые использовали устройства Apple AirTag для слежки за автомобилями, которые якобы планировали угнать, рассказывает Techspot.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Компания Apple представила трекеры AirTag в начале этого года, эти устройства предназначены для отслеживания вещей, которые пользователь боится потерять — к примеру, ноутбука, планшета, ключей или кошелька. Угонщики начали пользоваться этими маячками для отслеживания автомобилей в режиме реального времени. Полиция Онтарио узнала как минимум о пяти подобных случаях с сентября 2021 года.

Спрятать Apple AirTag в автомобиле возможно благодаря его компактной форме и размерам. Злоумышленники устанавливали трекеры на припаркованных машинах в местах, где их непросто заметить: на бампере, сцепном устройстве и в лючке бензобака. Так угонщики могут следить за машинами до тех пор, пока те не окажутся в подходящем для кражи месте.

Кадр из видео/OfficialYRP/Youtube