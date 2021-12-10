Российский Geely Atlas оставили без турбомотора

Гамма Geely Atlas в России сократилась с трех до двух модификаций: с сайта исчезла самая дорогая версия с турбомотором 1,8 литра, и теперь кроссовер предлагается только с двигателями 2.0 и 2.4 на 139 и 149 лошадиных сил соответственно, а количество комплектаций сократилось с 10 до пяти. Дни самого Атласа тоже сочтены: дело в том, что это модель уходящего поколения, которая продается параллельно с новым Atlas Pro. Ранее сообщалось, что она исчезнет из линейки марки до конца 2021 года.

Фото: Geely Geely

Портал «Китайские автомобили» со ссылкой на дилеров сообщает, что еще летом нынешнего года запасы Atlas с моторами объемом 1,8 и 2,0 литра практически исчерпались: у дилеров оставалось не более 10 процентов таких кроссоверов, а остальной объем составляли автомобили с двигателем 2.4.

Сокращение гаммы отразилось на цене Geely Atlas: так как версия с 1.8 была самой дорогой в линейке, максимальная стоимость модели снизилась с 1 951 990 до 1 851 990 рублей. При этом начальный ценник остался прежним и составляет 1 436 990 рублей. Для сравнения, столько же стоит Coolray в базовой комплектации.