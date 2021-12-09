В России представили подъемный кран на базе Lada Granta

Компания «ВИС-АВТО», которая является стопроцентным предприятием АвтоВАЗа, представила модификацию пикапа на базе Lada Granta, оснащенную подъемным краном. Фотографии автомобиля опубликовал один из дилеров Lada. Правда технические характеристики пока не сообщаются.
Это крано-панипуляторная установка монтируется на обычный пикап Lada Granta. Кран позволяет самостоятельно загрузить в кузов пикапа небольшой груз. Установка получила заводское обозначение PVR-2357 «Оптимус». Компания «ВИС-АВТО» производит фургоны и пикапы на базе Lada Largus и Lada Granta, а также занимается подготовкой автомобилей для коммунальных служб и силовых структур.