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2 часа назад

В России представили подъемный кран на базе Lada Granta

Компания «ВИС-АВТО», которая является стопроцентным предприятием АвтоВАЗа, представила модификацию пикапа на базе Lada Granta, оснащенную подъемным краном. Фотографии автомобиля опубликовал один из дилеров Lada. Правда технические характеристики пока не сообщаются.

В России представили подъемный кран на базе Lada Granta
Фото: ufocar.ruufocar.ru
ufocar.ru

Это крано-панипуляторная установка монтируется на обычный пикап Lada Granta. Кран позволяет самостоятельно загрузить в кузов пикапа небольшой груз. Установка получила заводское обозначение PVR-2357 «Оптимус». Компания «ВИС-АВТО» производит фургоны и пикапы на базе Lada Largus и Lada Granta, а также занимается подготовкой автомобилей для коммунальных служб и силовых структур.

ufocar.ru
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