В России представили подъемный кран на базе Lada Granta

Компания «ВИС-АВТО», которая является стопроцентным предприятием АвтоВАЗа , представила модификацию пикапа на базе Lada Granta , оснащенную подъемным краном. Фотографии автомобиля опубликовал один из дилеров Lada . Правда технические характеристики пока не сообщаются.

Это крано-панипуляторная установка монтируется на обычный пикап Lada Granta. Кран позволяет самостоятельно загрузить в кузов пикапа небольшой груз. Установка получила заводское обозначение PVR-2357 «Оптимус». Компания «ВИС-АВТО» производит фургоны и пикапы на базе Lada Largus и Lada Granta, а также занимается подготовкой автомобилей для коммунальных служб и силовых структур.