Россиянам объяснили, когда пора продавать личный автомобиль

В идеале решение о смене автомобиля надо принимать, опираясь на пробег или возраст машины. Другим индикатором необходимости замены могут служить различные критические поломки: например, проблемы с двигателем или кузовом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал обозреватель журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Производители обычно указывают срок службы своих автомобилей. По словам эксперта, это не означает, что машина должна исправно работать в течение указанного периода, однако фирма будет нести ответственность за ее безопасность и снабжение запчастями.

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— Заявленный срок службы автомобилей Volkswagen — 10 лет. То же самое говорит Mitsubishi, те же 10 лет — почти слово в слово. Если брать Hyundai, то у них шесть лет или 180 тысяч пробега. Самая полная информация у «АвтоВАЗа»: у полноприводных автомобилей — шесть лет или 90 тысяч пробега, у переднеприводных — восемь лет или 120 тысяч. Самый надежный автомобиль — Lada Largus, у него 10 лет или 160 тысяч, — рассказал собеседник «ВМ».

В России, по словам специалиста, большое количество автомобилей продолжает эксплуатироваться после заявленного срока службы: на начало 2021 года средний возраст легкового парка в стране составлял около 14 лет, в некоторых регионах — более 19–20. Эксперт подчеркнул, что в большинстве случаев такой долгий срок службы вызван нехваткой денег для приобретения более нового авто.

Автоэксперт обратил внимание, что слишком старые машины не рекомендуются к приобретению на вторичном рынке.

— Я консультировался с ребятами, осматривающими подержанные машины на предмет их покупки. Спросил, какие машины все-таки стоит покупать, есть ли верхняя грань? Они сказали: нужно приобретать старые машины не старше 10 лет и с пробегом не более 300 тысяч, иначе разоритесь на ремонте, — рассказал специалист.

Еще один фактор: экологичность машины. Например, в Лондоне за въезд в центр на машине классом ниже Евро-4 придется заплатить 10 фунтов, а в Мадриде в центр и вовсе можно въехать только на электромобиле, рассказал Колодочкин. Он заметил, что в России таких ограничений пока нет, поэтому автовладельцы редко продают машины из-за экологического фактора.

Специалист обратил внимание, что обладатели дорогих авто нередко меняют их исключительно из-за морального устаревания. Такой подход характерен не только для россиян, но и для жителей других стран.

— Если вы работаете в какой-нибудь престижной компании, вам будет неловко заезжать туда на чем-то старом, несолидном. Вам придется менять машину. Причем это не только у нас. Я пару лет назад задавал вопрос немцу, раз они за экологию, будет ли у них солидный человек ездить на дешевой легковушке с небольшим количеством выбросов? Немец сказал, что если вы солидный представитель фирмы, то вам нужен S-класс — и не хуже. Ездить на нем он будет не больше двух–трех лет, после чего купит новую, — рассказал эксперт.

Колодочкин заметил, что принять решение о продаже машины стоит, если у нее начались проблемы с кузовом. Ездить на автомобиле с прогнившими порогами или лонжеронами, а также с «дымящим» двигателем просто опасно, предупредил специалист.

Также задуматься о смене авто стоит после серьезного ДТП. При этом покупать такую машину не стоит, посоветовал Колодочкин.