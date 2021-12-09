Половина россиян передумала покупать авто в 2021 году

В 2021 году половина из тех россиян, кто планировал приобрести автомобиль, перенесла покупку. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто» по итогам опроса 10 тыс. человек, результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости» Максим Богодвид/РИА «Новости»

О планах купить машину в этом году рассказали 44% опрошенных. Из них 52% перенесли покупку на более долгий срок. Решающим фактором многие назвали повышение цен на рынке (59%), другие обвинили дефицит новых авто (10%).

При этом среди тех, кто приобрел автомобиль, 23% респондентов сделали выбор в пользу более дешевой марки и/или модели, 13% оправились на вторичный рынок, а 12% пришлось выбирать машины в более дешевой комплектации, чем планировалось изначально.

Среди тех, кто решился купить изначально планируемый автомобиль, 10% взяли кредит, еще 19% приобрели более дорогую машину. 10% опрошенных выбрали отечественную модель вместо авто иностранной марки.

По результатам опроса также стало известно, что большинство автовладельцев не готовы экономить на опциях безопасности (44%) и «зимних» опциях (43%). Менее значимыми стали опции дополнительного комфорта (климат-контроль, электропривод крышки багажника и пр.), парковки и мультимедиа. Всего 7% готовы приобрести автомобиль в базовой комплектации.