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1 час назад

Умеющий ездить боком электрический внедорожник Vanderhall Brawley построили в США

Раньше эта компания строила только трициклы. У Vanderhall Brawley электрическая силовая установка суммарной мощностью более 400 л. с. и необычная подвеска.

В США построили умеющий ездить боком внедорожник
Фото: ПрофильПрофиль

Как сообщает в среду, 8 декабря, портал "110 км", электрический внедорожник Vanderhall Brawley обладает дорожным просветом 457 мм, а ход подвески достигает 559 мм. Производитель заявляет угол въезда на препятствия до 90°.

Главная особенность Brawley – четыре режима езды по бездорожью. При включенном eCrab все колеса поворачиваются в одном направлении, после чего автомобиль по-крабьи едет боком. eSteer позволяет подруливать задними колесами при повороте передних. eTank заставляет колеса с каждой стороны вращаться в противоположных направлениях, благодаря чему внедорожник поворачивается на месте, словно танк. Режим eCrawl предназначен для медленного движения по сложным склонам.

Vanderhall Brawley
Vanderhall Brawley
Vanderhall Brawley

Brawley – комфортный внедорожник. В стандартное оснащение входят климатическая система, отделанный кожей руль и аудиосистема с подключением по Bluetooth.

При этом у новинки есть серьезный недостаток – она не сертифицирована для движения по дорогам общего пользования. Brawley – не полноценный автомобиль, а вездеход, на котором можно передвигаться только вне дорог.

Бортжурнал,
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