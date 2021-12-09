В США построили умеющий ездить боком внедорожник

Раньше эта компания строила только трициклы. У Vanderhall Brawley электрическая силовая установка суммарной мощностью более 400 л. с. и необычная подвеска.

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Как сообщает в среду, 8 декабря, портал "110 км", электрический внедорожник Vanderhall Brawley обладает дорожным просветом 457 мм, а ход подвески достигает 559 мм. Производитель заявляет угол въезда на препятствия до 90°.

Главная особенность Brawley – четыре режима езды по бездорожью. При включенном eCrab все колеса поворачиваются в одном направлении, после чего автомобиль по-крабьи едет боком. eSteer позволяет подруливать задними колесами при повороте передних. eTank заставляет колеса с каждой стороны вращаться в противоположных направлениях, благодаря чему внедорожник поворачивается на месте, словно танк. Режим eCrawl предназначен для медленного движения по сложным склонам.

Vanderhall Brawley

Vanderhall Brawley

Vanderhall Brawley

Brawley – комфортный внедорожник. В стандартное оснащение входят климатическая система, отделанный кожей руль и аудиосистема с подключением по Bluetooth.