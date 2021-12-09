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1 час назад

Новая модель «Мерседеса» появилась у российских дилеров

Российские автосалоны начали продажи седанов Mercedes-Benz C-класса нового поколения.

Новая модель «Мерседеса» появилась у российских дилеров
Фото: Mercedes-BenzMercedes-Benz

Приём предварительных заказов на машину стартовал ещё весной этого года, но только теперь, как стало известно сайту Wroom.ru, новый Mercedes-Benz C-класса появился в дилерских центрах.

Пока в России предлагают только машины, оснащённые четырёхцилиндровым бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра. Коробка передач — девятиступенчатый автомат.

Базовый заднеприводный Mercedes-Benz C 180 с двигателем мощностью 150 л. с. стоит от 3 660 000 рублей. Версия C 200 с тем же мотором, форсированным до 197 сил, и полным приводом обойдётся как минимум в 4 210 000 рублей. В стандартной комплектации — комбинированная отделка салона, двухзонный климат-контроль, медиасистема, камера заднего вида, обогрев передних сидений, система автоматической парковки, светодиодные фары.

Mercedes-Benz

Автомобили для России делают на заводе в Германии, локализация на подмосковном предприятии компании не планируется. Позже модельный ряд пополнится вариантами с бензиновыми и дизельными двигателями объёмом два литра, а также мощными AMG-версиями.

В следующем году «Мерседес» выведет на российский рынок электромобили и новый родстер SL-класса.

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