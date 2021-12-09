Сколько «АвтоВАЗ» потерял из-за простоев

С января по ноябрь 2021 года «АвтоВАЗ» собрал на 100 тыс. автомобилей меньше, чем было запланировано. Об этом заявили в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ». Наибольшая доля потерь пришлась на второе полугодие.

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В первой половине года, согласно официальным данным, «АвтоВАЗ» продавал в месяц около 30-40 тыс. автомобилей. Учитывая это, производитель мог недосчитаться трехмесячного объема продаж.

«Отставание по сборке с июня по сентябрь оценивалось более чем в 60 тыс. машин. Кроме того, только в ноябре из-за простоев, вызванных дефицитом электронных автокомпонентов, «АвтоВАЗ» не смог выпустить около 8,5 тыс. автомобилей», — говорится в сообщении.

По итогам ноября 2021 года модель Lada Vesta заняла первое место в рейтинге продаж в РФ. Из-за нехватки деталей модель Granta не поднималась на первое место с августа.