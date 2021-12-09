Как разморозить бачок омывателя

Ездить на автомобиле с неисправными омывателями стекол запрещено по правилам дорожного движения. Автоэксперты рассказали о рабочих способах, которые помогут разморозить бачок омывателя.

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Поставить автомобиль в тепло

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Самый простой и надежный способ – загнать автомобиль в тепло. Днем его можно поставить в подземный паркинг, а ночью – в теплый гараж или ремонтную зону автосервиса. Нужно, чтобы двигатель автомобиля был хорошо прогрет, тогда шланги омывателя, форсунки и бачок отогреются быстрее. Когда система разморозится, нужно слить из нее воду и залить незамерзающую жидкость.

Поехать на автомойку

Еще один способ – отправиться на автомойку и попросить подать струю воды из шланга в горловину бачка. Главное – следить, чтобы вода не залила электрооборудование в моторном отсеке. Кроме того, заливная горловина у многих автомобилей расположена недалеко от генератора. Эту зону следует прикрыть полиэтиленовой пленкой или пакетом.

Снять бачок омывателя

Также можно снять бачок омывателя, принести домой и отогреть под струей горячей воды. Этот способ подойдет не для всех современных автомобилей, а в зависимости от модели может потребовать разное количество времени, пишет "За рулем".

Прогреть феном

Струю теплого воздуха из фена следует направить в горловину. Если есть доступ, можно подогреть и боковую поверхность бачка. Лучше использовать бытовой фен, так как промышленный может расплавить бачок, если неправильно отрегулировать мощность.

Посолить

Быстро избавиться от льда поможет соль – пачку нужно засыпать в бачок. При этом сливать через штатные стеклоомыватели получившийся "рассол" нельзя, он может вызвать коррозию деталей и узлов автомобиля. Соленую жидкость следует откачать насосом для перекачки топлива в канистру. Затем нужно пару раз заполнить бачок незамерзающей жидкостью и опять откачать ее – так получится избавиться от остатков соли.

Налить "незамерзайку"

В бачок нужно долить до максимальной отметки жидкость с низкой температурой замерзания ("незамерзайку" или изопропиловый спирт). Чем больше в бачке поместится жидкости, и чем на меньшую температуру применения она рассчитана, тем лучше.

Перемешать компрессором