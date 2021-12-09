Когда водителю грозит штраф за езду на авто с МКПП

Если автомобилист проходил обучение в автошколе и сдавал экзамен на водительские права на машине с автоматической трансмиссией, то за езду на механике ему грозит штраф. Об этом напомнил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский в Telegram-канале.

«Обучение на механику и автомат — достаточно разные программы. После обучения на автомате выдается водительское удостоверение, в котором в графе «особые отметки» будет стоять отметка «АТ» (automatic transmission)», — написал эксперт.

Если водитель с такой отметкой в удостоверении будет управлять машиной с механической коробкой передач, то в соответствии со статьей 12.7 КоАП ему грозит штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Действие квалифицируется как управление транспортным средством водителем, не имеющим на это права.