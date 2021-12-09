Россияне массово отказались от покупки автомобилей

Большинство потенциальных клиентов автодилеров на фоне роста цен и дефицита машин отказались от затратной покупки, свидетельствуют данные опроса. Автосалоны фиксируют снижение ажиотажа на рынке и отмечают, что клиенты стали тщательнее относиться к процедуре выбора. Диктатура дилеров может прекратиться в течение будущего года, ожидают эксперты.

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Ситуация с дефицитом новых автомобилей, непрерывным ростом цен и навязыванием опций и дополнительных условий со стороны дилеров повлияла на планы большинства россиян, связанные с покупкой автомобиля, свидетельствуют данные опроса "Авито Авто".

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Почти 44% из 10 тыс. опрошенных классифайдом автомобилистов планировали в этом году купить автомобиль, однако 52% из них решили перенести покупку. Главным фактором, повлиявшим на желание приобрести машину, 59% опрошенных указали повышение цен, 10% - дефицит новых моделей. Почти четверть из тех, кто все же приобрел автомобиль, вынужденно выбрали более дешевую модель или менее престижную марку, 13% вместо новой машины купили подержанную, 12% - согласились на более скудную комплектацию, чем планировалась изначально, отмечается в исследовании.

На рынке продолжается дефицит новых автомобилей, но ажиотажного спроса, наблюдавшегося в середине года, сейчас уже нет, говорят опрошенные "Газетой.Ru" представители крупных дилерских холдингов.

"Около трех-четырех месяцев назад на рынке сохранялся пиковый спрос на автомобили, а сейчас он умеренный. Однако это не падение трафика и интереса: люди продолжают активно мониторить рынок, звонить, приезжать в дилерские центры, смотреть и сравнивать, - говорит "Газете.Ru" председатель правления автомобильной группы "Авилон" Андрей Павлович, - Можно сказать, что часть клиентов принимает решение о приобретении автомобиля спустя некоторое время, серьезно обдумывая свой выбор".

Ситуация с ценами и наличием машин должна перемениться перед завершением финансового года, уверен гендиректор группы компаний "Автодом" Андрей Ольховский.

"По ряду брендов идет коррекция политики продаж и дилеры готовы снижать маржинальность, - отмечает Ольховский в беседе с "Газетой.Ru", - Нельзя это назвать скидками, но у клиентов есть возможность получить дополнительные преимущества".

Маловероятно, что ситуацию с дефицитом автомобилей удастся стабилизировать раньше середины будущего года, цены за это время вырастут в лучшем случае на процент инфляции, прогнозирует гендиректор группы компаний "Автоспеццентр" Андрей Терлюкевич.

"Падение объемов продаж легковых автомобилей, которое наблюдалось в течение последних месяцев, связано с ограниченной доступностью автомобилей. При этом спрос со стороны клиентов держится на довольно высоком уровне", - отмечает он.

В группе компаний "Ключавто" также признают, что активность клиентов в дилерских центрах сейчас нехарактерна для обычной ситуации в декабре, однако не рекомендуют откладывать покупку из-за возможного дальнейшего подорожания.

Будут дешевле

Уже сейчас на рынке существуют предпосылки к развороту тренда в сторону более благоприятных условий для потребителя – это может произойти в течение следующего года, ожидают эксперты.

"С точки зрения предложения ситуация вряд ли улучшится в ближайшие месяцы, - говорит "Газете.Ru" аналитик "ВТБ Капитала по автопрому Владимир Беспалов, - Но, возможно, во втором полугодии она будет уже более благоприятной с точки зрения потребителя".

К существенному подорожанию автомобилей в этом году привело сочетание дефицита автомобилей из-за проблем с микрочипами и инфляционных процессов. Естественно, что в этих условиях часть людей отказалась от покупки, часть пошла на вторичный рынок, добавляет он.

Предпосылки к смене "рынка продавца" на "рынок покупателя" уже наблюдаются – по отдельным маркам и моделям автомобилей дефицит спадает, хотя дилеры все еще не готовы снижать цены, указывает гендиректор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

"По некоторым маркам и моделям уже сейчас есть достаточное количество автомобилей на складах. Например, в премиальном сегменте все уже достаточно стабильно, и в целом есть понимание, что дилерские склады уже не пустые, - говорит Целиков "Газете.Ru", - Дилеры пока завышают цены, но рано или поздно их придется опускать. Думаю, что в течение года это постепенно произойдет".