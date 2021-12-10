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1 час назад

В России подорожал флагман Infiniti

Российский офис Infiniti скорректировала рекомендованную розничную стоимость флагманского внедорожника QX80. Как сообщают эксперты «Цена Авто», в декабре рублевая цена автомобиля увеличилась разом на 140 тысяч рублей во всех комплектациях, что равно 2-2,1 процента от прежней стоимости. На ту же сумму QX80 дорожал в октябре – тогда он получил первую прибавку после августовского обновления, в результате которого внедорожник обзавелся единым экраном-планшетом в салоне вместо прежних двух.

В России подорожал флагман Infiniti
Фото: © Infiniti© Infiniti

Таким образом, новая цена полноразмерного Infiniti QX80 в России стартует с 6 875 000 рублей за семиместное исполнение Luxe Sensory и достигает 7 240 000 рублей за версию Luxe Sensory Proactive с восьмиместным салоном. Темпы подорожания модели выросли после обновления: если в октябре ее стоимость увеличилась на 140 тысяч рублей, то в июле она прибавила только 100 тысяч рублей.

Россиянам рестайлинговый QX80 третьего поколения предлагают с прежним 5,6-литровым мотором V8, который развивает 405 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. Пару ему составляет семидиапазонная автоматическая трансмиссия, привод только полный.

По итогам прошедших 11 месяцев 2021 года QX80 – вторая по популярности модель Infiniti в России. На внедорожнике остановили выбор 646 россиян, в то время как более компактный QX50 привлек 780 покупателей. На третьем месте расположился QX60, который разошелся в количестве 254 штук. В целом японская марка продала в стране 1724 автомобиля, что на четыре процента больше, чем годом ранее.

В начале декабря до российских дилеров добрался новый QX55: кроссовер доступен с турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 249 лошадиных сил, вариатором Jatco и полным приводом. На выбор предложены четыре комплектации, стоимость которых варьируется от 4 170 000 до 4 695 000 рублей.

Бортжурнал,Infiniti QX80,
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