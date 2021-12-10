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1 час назад

Классическую «Ниву» превратили в седельный тягач

Петр Груздев, автолюбитель и путешественник, создающий на основе моделей «Лада» новые машины для повсе­дневной эксплуатации и туризма, представил свое новое детище — тягач из коммерческого пикапа «Лада Нива Легенд».

Классическую «Ниву» превратили в седельный тягач
Фото: WroomWroom

Разработчик оснастил машину доработанным 1,8-литровым 100-сильным мотором и самоблокирующимся дифферен­циалами в обоих мостах. Колесная база машины увеличилась с 2850 до 3650 мм.

Wroom

Седельный тягач на базе «Лады Нивы» получил рычажную подвеску на пневморессорах, но для версий с грузовой платформой и одноосным задком будет доступна и рессорная подвеска, как со вспомогательными пневмо­рессорами, так и без них.

Создатели планируют делать такие тягачи на продажу, а пока первый экспериментальный экземпляр готовится к сертификации.

Бортжурнал,Lada,
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