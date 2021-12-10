Классическую «Ниву» превратили в седельный тягач

Петр Груздев, автолюбитель и путешественник, создающий на основе моделей «Лада» новые машины для повседневной эксплуатации и туризма, представил свое новое детище — тягач из коммерческого пикапа «Лада Нива Легенд».
Разработчик оснастил машину доработанным 1,8-литровым 100-сильным мотором и самоблокирующимся дифференциалами в обоих мостах. Колесная база машины увеличилась с 2850 до 3650 мм.
Седельный тягач на базе «Лады Нивы» получил рычажную подвеску на пневморессорах, но для версий с грузовой платформой и одноосным задком будет доступна и рессорная подвеска, как со вспомогательными пневморессорами, так и без них.
Создатели планируют делать такие тягачи на продажу, а пока первый экспериментальный экземпляр готовится к сертификации.