Классическую «Ниву» превратили в седельный тягач

Петр Груздев, автолюбитель и путешественник, создающий на основе моделей «Лада» новые машины для повсе­дневной эксплуатации и туризма, представил свое новое детище — тягач из коммерческого пикапа «Лада Нива Легенд».

Фото: Wroom Wroom

Разработчик оснастил машину доработанным 1,8-литровым 100-сильным мотором и самоблокирующимся дифферен­циалами в обоих мостах. Колесная база машины увеличилась с 2850 до 3650 мм.

Wroom

Седельный тягач на базе «Лады Нивы» получил рычажную подвеску на пневморессорах, но для версий с грузовой платформой и одноосным задком будет доступна и рессорная подвеска, как со вспомогательными пневмо­рессорами, так и без них.