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1 час назад

АвтоВАЗ приостановил сборку Lada Vesta

До недавнего времени завод «Lada Ижевск», где собирают автомобили семейства Vesta, оставался единственной сборочной площадкой АвтоВАЗа, которая работала без перебоев, — основной конвейер в Тольятти простаивал почти каждую неделю последние полгода. Однако дефицит комплектующих добрался и до Весты: как сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ», производство на ижевском предприятии приостановили вечером 8 декабря и в ночь на 9-е, а также отменили две дополнительные смены 10 и одну 11 декабря.

АвтоВАЗ приостановил сборку Lada Vesta
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

О том, что завод испытывает нехватку деталей для сборки Vesta, стало известно еще в начале месяца: тогда сообщалось, что с конвейера ижевского завода сходят автомобили в «пустых» или «полупустых» версиях, то есть в начальном уровне оснащения.

Кроме того, в ноябре выяснилось, что АвтоВАЗ поставил на паузу прием заказов на популярные топ-версии Vesta — седан Cross и универсал SW Cross, а также приостановил производство Весты с продвинутым мультимедийным комплексом Enjoy Pro: она вернется на конвейер не раньше января 2022 года. Несмотря на все это, завод продолжал работать без простоев, в отличие от главного конвейера в Тольятти.

По итогам ноября 2021 года Lada Vesta стала самым продаваемым новым автомобилем в России: дилеры реализовали 9035 штук против 7231 проданного экземпляра Granta, которая находится на втором месте.

По оценкам инсайдеров, знакомых с ситуацией на производстве, с начала года АвтоВАЗ не выпустила около 100 тысяч машин по причине еженедельных простоев из-за нехватки комплектующих. Это сравнимо с продажами Lada за три-четыре месяца.

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