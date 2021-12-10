XC90 уже не тот: шведы сменят имя флагманского кроссовера

Как мы уже сообщали ранее, шведская автомобилестроительная компания Volvo работает над созданием своего нового флагманского внедорожника, который придёт на смену нынешнему поколению Volvo XC90. И сразу скажем, что поклонников бренда ждут несколько сюрпризов. И мы не только про то, что новое поколение Volvo XC90 станет электрическим. Дело в том, что авто сменит и имя.

В недавнем интервью изданию Automotive News глава Volvo, Хакан Самуэльссон, (Hakan Samuelsson) раскрыл некоторые подробности о новом флагманском внедорожнике компании. Когда речь зашла о названии преемника Volvo XC90, он отказался говорить официальное имя, отметив лишь, что оно начинается на гласную букву. Да, это весьма тонкий намёк, но внимательные журналисты австралийского портала Drive, похоже, смогли выяснить название наследника Volvo XC90. Внимательно изучив все заявления Volvo на регистрацию товарных знаков, они обнаружили только один, начинающийся с гласной, из всех, зарегистрированных за последние четыре года. И если они окажутся правы, то новый флагманский внедорожник будет назван в честь первой женщины в скандинавской мифологии — Embla.

Кстати, генеральный директор Volvo подчеркнул, что преемник Volvo XC90 будет первой моделью бренда, которая была запланирована электрической с самого начала. В какой-то степени это объясняет выбор такого необычного для шведского концерна имени.

«Он будет рождён сразу электрическим, поэтому там не будет никаких компромиссов, на которые приходится идти, превращая автомобиль с ДВС в электрический. Это значит, что нам не придётся беспокоиться о том, куда установить двигатель. У этой машины будет ровный пол и вместительный салон», — заявил Самуэльссон, подчеркнув, что новинка станет идеальным семейным автомобилем для клиентов в США и Европе, с высокой посадкой и хорошим обзором.