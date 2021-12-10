Наказание за поддельный техосмотр ужесточат в марте 2022 года

С марта ГИБДД начнет следить за процедурой техосмотра не только автомобилей, но и автобусов. Желающих ездить по поддельному документу ожидает более жесткое наказание, чем то, что действует сейчас.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС Артем Геодакян / ТАСС

В ГИБДД отметили, что техосмотр автобусов осуществляется тем оператором, который прошел все проверки и обзавелся аккредитацией. Технический осмотр проводится по графику предварительной записи, созданной оператором вместе с сотрудником ГИБДД. Предварительная запись проводится в свободном формате, в реальном времени на официальном портале лаборатории.