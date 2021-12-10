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1 час назад

Наказание за езду по поддельному техосмотру ужесточат в 2022 году

С марта ГИБДД начнет следить за процедурой техосмотра не только автомобилей, но и автобусов. Желающих ездить по поддельному документу ожидает более жесткое наказание, чем то, что действует сейчас.

Наказание за поддельный техосмотр ужесточат в марте 2022 года
Фото: Артем Геодакян / ТАССАртем Геодакян / ТАСС

В ГИБДД отметили, что техосмотр автобусов осуществляется тем оператором, который прошел все проверки и обзавелся аккредитацией. Технический осмотр проводится по графику предварительной записи, созданной оператором вместе с сотрудником ГИБДД. Предварительная запись проводится в свободном формате, в реальном времени на официальном портале лаборатории.

С марта следующего года правоохранители станут штрафовать на 2000 рублей водителей, если те ездят без диагностической карты. Санкции планируется применять к автомобилям с обязательным ТО. Дорожные камеры будут фиксировать подобные нарушения, а отправлять провинившимся письма с просьбой оплатить штраф, предполагается не больше раза в сутки. Пока что российский парламент рассматривает документ об отмене прохождения техосмотра для легковых машин и мотоциклов.

Бортжурнал,ГИБДД,
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