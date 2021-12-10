В кортеже Зеленского появился автобус с элементом для тарана людей

Первой в кортеже президента Украины едет Volkswagen с синими госномерами и проблесковым маячком на крыше. Сам Зеленский пересел с самого нового представительского седана Mercedes на такой же автомобиль, но в кузове более ранней модификации.

На бампере одного из них установлена металлическая конструкция для защиты кузова автомобиля при столкновении, которая неофициально называется «кенгурятником». В криминальных кругах оборудованные этой деталью машины используются для тарана людей. Издание также разместило фото и видео кортежа президента Украины, где видна эта деталь.