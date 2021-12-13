Крепость на колесах: новый канцлер Германии сменил служебный броневик

Новоизбранный канцлер Германии Олаф Шольц сменил служебный автомобиль. Немецкий лидер будет передвигаться на новейшем броневике Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic, тогда как его предшественники Ангела Меркель и Герхард Шрёдер предпочитали в основном Audi A8L Security. Налогоплательщикам выбор нового канцлера обойдётся как минимум в 544 тысячи евро — столько стоит один пуленепробиваемый седан, хотя обычно спецслужбы берут несколько идентичных машин.

Фото: © Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic © Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic

Немецкие журналисты называют автомобиль нового канцлера «крепостью на четырёх ведущих колёсах», намекая на первое в истории Mercedes-Benz сочетание двигателя V12, брони и полного привода.

Утверждается, что 4,2-тонный седан S 680 Guard 4Matic выдерживает подрыв 12,5-килограммового фугаса, а баллистическая защита по стандарту VR10 не имеет равных в мире. В AMuS вспоминают, что если не брать во внимание Гельмута Шмидта, все немецкие канцлеры до Герхарда Шрёдера передвигались на обычных небронированных машинах, однако в XXI веке политикам такого уровня не обойтись без защиты.

Заказать автомобиль «как у немецкого канцлера» могут и россияне. Столичный дилер принимает предзаказы на Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic, однако у нас броневик стоит дороже, чем в Германии — от 69,5 до 73 миллионов рублей в зависимости от оснащения.