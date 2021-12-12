Названы популярные схемы обмана с застрахованными авто

Самыми популярными в 2021 году схемами мошенников с застрахованными автомобилями стали угон под видом аренды, использование автомобилей-двойников и постановочные ДТП с грузовиками. Об этом в беседе РИА Новости рассказали в страховой компании «Согласие».

Сотрудники департамента безопасности «Согласия» разоблачили группу, промышляющую хищением дорогостоящих автомобилей на территории Москвы.

Преступники под видом аренды перегоняли автомобили, включая застрахованный в «Согласии» Mercedes-Benz AMG G63 стоимостью 16,5 млн рублей, за пределы страны, — сказали в компании.

Эксперты также выявили группу мошенников, промышлявших инсценировкой хищения автомобилей в Тамбовской области. Так, по их словам, человек заключил договор страхования в компании по автокаско на два миллиона рублей на Volkswagen Touareg, после чего заявил о его краже. Как выяснилось, при страховании на осмотр был представлен автомобиль-двойник с перебитыми идентификационными номерами, а настоящий Volkswagen Touareg был ранее полностью разбит в результате ДТП.

Также в «Согласии» обнаружили злоумышленника, который устраивал ДТП в Москве и Московской области, а затем подавал иски к страховым компаниям. По словам специалистов, Евгений С. владеет семью авто, при этом только на одном из них он попадал в аварии 168 раз. Мошенник специально устраивал ДТП, в которых выглядел пострадавшей стороной. Для этого он выбирал преимущественно грузовые авто, водителям которых сложнее следить за «слепыми зонами».