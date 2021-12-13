Известны сроки начала производства электропикапа Chevrolet

Концерн General Motors планирует запустить производство электрического пикапа Chevrolet Silverado EV лишь в начале 2023 года, хотя мировая премьера нового электромобиля состоится менее чем через месяц — 5 января 2022 года, на очередной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show в американском Лас-Вегасе. Пикап на электрической платформе Ultium представит лично председатель правления и генеральный директор GM Мэри Барра.

Фото: Chevrolet Chevrolet

Как сообщает издание Automotive News, в ходе конференции Deutsche Bank AutoTech вице-президент концерна General Motors Даг Паркс рассказал о том, что с момента официальной премьеры долгожданного Chevrolet Silverado EV до запуска серийного производства пройдёт не менее года. Известно, что Silverado EV разделит архитектуру Ultium с электропикапом GMC Hummer EV, который уже начали собирать на конвейере предприятия Factory Zero. Электрическому Сильверадо обещают 24-дюймовые колёса, полноуправляемое шасси, запас хода на одной зарядке более 644 километров и огромное количество опций — например, панорамная крыша, которая прежде не предлагалась для полноразмерных пикапов.