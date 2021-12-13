Из-за каких лекарств можно лишиться прав

В состав некоторых популярных лекарств могут входить компоненты, которые дают положительный тест на наркотики, поэтому садиться за руль после употребления таких препаратов не стоит. Об этом рассказал руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский в Telegram-канале и перечислил список таких лекарств.

Фото: ГИБДД ГИБДД

По словам Шумского, некоторые компоненты могут выводиться из крови до месяца — к примеру, фенобарбитал. Он входит в препараты «Корвалол», «Валокордин» и «Андипал». В состав «Терпинкод», «Тедеин» и «Колдрекс найт» входит кодеин.

Положительный тест на наличие наркотических веществ могут вызвать «Терафлю», «Форейн» и «Фервекс» (фенилэфрин, хлорфенамин, фенирамин), а также транквилизаторы: «Диазепам» и все, что заканчивается на «-зепам» (содержат бензодиазепины).