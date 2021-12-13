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1 час назад

Автоэксперт рассказал, из-за каких лекарств можно лишиться прав

В состав некоторых популярных лекарств могут входить компоненты, которые дают положительный тест на наркотики, поэтому садиться за руль после употребления таких препаратов не стоит. Об этом рассказал руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский в Telegram-канале и перечислил список таких лекарств.

Из-за каких лекарств можно лишиться прав
Фото: ГИБДДГИБДД

По словам Шумского, некоторые компоненты могут выводиться из крови до месяца — к примеру, фенобарбитал. Он входит в препараты «Корвалол», «Валокордин» и «Андипал». В состав «Терпинкод», «Тедеин» и «Колдрекс найт» входит кодеин.

Положительный тест на наличие наркотических веществ могут вызвать «Терафлю», «Форейн» и «Фервекс» (фенилэфрин, хлорфенамин, фенирамин), а также транквилизаторы: «Диазепам» и все, что заканчивается на «-зепам» (содержат бензодиазепины).

«Вы будете себя чувствовать в адекватном состоянии, но в соответствии с законодательством у нас не предусмотрена хоть минимально допустимая доза наркотических и психотропных веществ. Поэтому формально вас признают в состоянии опьянения и лишат прав до 2 лет», — написал эксперт.

Бортжурнал,Александр Шумский,
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