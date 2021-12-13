У «АвтоВАЗа» возникли проблемы с обновленной Lada Vesta

«Причиной тому — высокая доля обходных технологий с ручным трудом при сборке. Из-за этого же отложена одна из вех проекта освоения производства. Она должна была еще 2 декабря оценить готовность мощностей предприятия к изготовлению обновленных автомобилей. Кроме этого этапа, будут еще два подобных, прежде чем наступит самая главная веха проекта — SOP или запуск в производство. Пока она намечена на первую неделю февраля 2022 года», — говорится в публикации.