У «АвтоВАЗа» возникли проблемы с обновленной Lada Vesta

На заводе «Lada Ижевск», где производят машины семейства Lada Vesta, за вторую неделю декабря не выпустили ни одного опытного образца обновленной модели, утверждают в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте». По информации инсайдеров, опытных образцов не выпустят и на этой неделе.
«Причиной тому — высокая доля обходных технологий с ручным трудом при сборке. Из-за этого же отложена одна из вех проекта освоения производства. Она должна была еще 2 декабря оценить готовность мощностей предприятия к изготовлению обновленных автомобилей. Кроме этого этапа, будут еще два подобных, прежде чем наступит самая главная веха проекта — SOP или запуск в производство. Пока она намечена на первую неделю февраля 2022 года», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что старт производства обновленной Lada Vesta намечен на март 2022 года, а продажи должны стартовать не раньше мая. Первые машины отправятся в дилерские центры для презентаций и тест-драйвов. Основные изменения у новинки ожидаются в салоне, где появится большой планшет мультимедиа-системы.
На прошлой неделе стало известно, что «АвтоВАЗ» впервые столкнулся с простоями на сборке Lada Vesta — прежде линия стабильно работала в условиях дефицита электронных автокомпонентов.