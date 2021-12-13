Дизайн нового MINI случайно рассекретили за год до премьеры

В начале ноября компания MINI объявила о том, что готовит к дебюту хэтчбек нового поколения, а уже к середине декабря в Сети появились первые фотографии автомобиля без камуфляжа — таким образом, дизайн модели раскрыли на шпионских снимках почти за год до премьеры, причем как снаружи, так и внутри. На фотографиях запечатлен Cooper S в серийном кузове, самым заметным отличием которого стали задние фонари принципиально новой формы.

Фото: © autohome.com.cn © autohome.com.cn

Издание Autohome.com.cn, в распоряжении которого оказались шпионские снимки модели, отмечает, что со сменой поколения хэтчбек уменьшится в размерах относительно предшественника серии F56: это объясняется тем, что трехдверка вернется в сегмент «супермини», а кроссовер Countryman следующего поколения, напротив, увеличится до размеров кроссовера С-класса. Освободившуюся между ними нишу займет совершенно новая модель — вседорожник B-сегмента, который по габаритам будет соответствовать европейскому Renault Captur.

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Также ранее появились слухи, что автопроизводитель может отказаться от выпуска пятидверной версии, зато в 2025 году начнется сборка кабриолета. Трехдверку и открытый MINI для Европы будут производить на мощностях завода в британском Оксфорде. То, что новинку тестируют в Китае, не удивительно: ранее компания подтвердила, что производство следующего MINI организуют в том числе и на мощностях совместного предприятия BMW и Great Wall в провинции Цзянсу.

autohome.com.cn

autohome.com.cn

autohome.com.cn

Что же касается дизайна экстерьера, то главное новшество тут — задние фонари. Если ранее британский флаг был световым узором, заключенным в блок с округлыми краями, то теперь «Юнион Джек» сам задает форму — фонари стали треугольными и расходятся веерами от глянцевой черной планки с названием модели. Передняя оптика по-прежнему овальная, но с чуть иным наполнением.

Салон, как и было обещано, полностью изменили, сохранив лишь конфигурацию с круглым экраном мультимедийной системы по центру передней панели. Сам планшет сделали тонким, увеличили в размерах и лишили физических кнопок. Традиционная приборная панель отсутствует — ее роль выполняет проекционный дисплей. Еще одна необычная деталь — это возвращение к двухспицевому рулю наподобие того, который устанавливался на MINI в начале нулевых годов.