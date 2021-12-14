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1 час назад

Xiaomi изобрела новый аккумулятор для смартфонов

Дизайн нового MINI случайно рассекретили за год до премьеры
Фото: © autohome.com.cn© autohome.com.cn

Xiaomi отчиталась о создании нового аккумулятора для смартфона с увеличенным уровнем автономности. Об этом сообщает издание Android Police.

Согласно материалам китайской компании, «прорывная» технология позволяет им создавать новые улучшенные аккумуляторы, которые отличаются повышенной на 10 процентов емкостью. При этом апгрейд позволяет сохранить размеры батареи. По словам инженеров Xiaomi, исследовательскому отделу компании удалось оптимизировать конструкцию компонента и разместить модуль схемы защиты (PCM) таким образом, чтобы батарея смогла поместиться внутри телефона.

Также в компании рассказали, что разработчики увеличили содержание кремния в аккумуляторном элементе примерно в три раза. Это и другие решения позволили увеличить время работы батареи примерно на 100 минут.

В материалах Xiaomi говорится, что за работу аккумулятора будет отвечать новый алгоритм. По словам специалистов, это позволит избежать перегрева элемента при длительной зарядке — например, ночью. В корпорации заявили, что производство батарей нового типа начнется во второй половине 2022 года, аккумуляторы будут применяться в новых смартфонах бренда.

Ранее эксперт Светлана Муреева заявила, что современные смартфоны оборудованы микросхемами контроллера заряда, поэтому телефоны можно ставить на длительную зарядку ночью без риска их повреждения. Однако специалист подчеркнула, что в этом случае правильнее будет пользоваться оригинальными зарядными аксессуарами.

Бортжурнал,
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