Появились новые подробности о втором кроссовере Alfa Romeo

Польский сайт Spider's Web Autoblog через инсайдеров узнал о габаритах и моторной гамме второго кроссовера Alfa Romeo — Tonale. Согласно этим данным, вседорожник разделит платформу с Jeep Compass, а также получит общий с «американцем» набор агрегатов. Венчать семейство будет заряжаемый от сети гибрид с бензиновым двигателем 1.3 и электромотором на задней оси, в сумме развивающими 240 лошадиных сил. Ещё в гамме будут вариант с 48-вольтовым стартер-генератором и негибридная версия с тем же самым турбомотором.

Фото: © Alfa Romeo © Alfa Romeo

Поляки лишний раз подтвердили, что и так было давно известно. В основу Alfa Romeo Tonale ляжет платформа Small Wide 4×4 от Jeep Compass и Renegade. Следовательно, и гамма двигателей у машин будет общая. Самой мощной и дорогой версией окажется гибрид с зарядкой от сети. Он получит силовую установку 4xe на базе наддувного агрегата 1.3, который на пару с электромотором выдает 240 сил и 270 Нм момента. С таким набором Compass разгоняется до ста за 7,5 секунды и проезжает на электротяге 49 километров, но показатели «Альфы» могут быть даже лучше.

Видео дня

Также Tonale (назван в честь перевала Passo del Tonale в северной Италии) прочат умеренную гибридную систему с 48-вольтовым стартер-генератором и лишенный любой электрической надстройки турбомотор 1.3. Последний на «Джипе» имеет два уровня форсировки (130 и 150 сил), сочетается с шестиступенчатой «механикой», либо «роботом» DDCT, и исключительно передним приводом. Ещё у «Компаса» есть дизель 1.6 Multijet II (130 сил и 320 Нм) в паре с механической трансмиссией, однако достанется ли он Alfa Romeo, неизвестно.