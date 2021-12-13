Появились новые подробности о втором кроссовере Alfa Romeo

Польский сайт Spider's Web Autoblog через инсайдеров узнал о габаритах и моторной гамме второго кроссовера Alfa Romeo — Tonale. Согласно этим данным, вседорожник разделит платформу с Jeep Compass, а также получит общий с «американцем» набор агрегатов. Венчать семейство будет заряжаемый от сети гибрид с бензиновым двигателем 1.3 и электромотором на задней оси, в сумме развивающими 240 лошадиных сил. Ещё в гамме будут вариант с 48-вольтовым стартер-генератором и негибридная версия с тем же самым турбомотором.
Поляки лишний раз подтвердили, что и так было давно известно. В основу Alfa Romeo Tonale ляжет платформа Small Wide 4×4 от Jeep Compass и Renegade. Следовательно, и гамма двигателей у машин будет общая. Самой мощной и дорогой версией окажется гибрид с зарядкой от сети. Он получит силовую установку 4xe на базе наддувного агрегата 1.3, который на пару с электромотором выдает 240 сил и 270 Нм момента. С таким набором Compass разгоняется до ста за 7,5 секунды и проезжает на электротяге 49 километров, но показатели «Альфы» могут быть даже лучше.
Также Tonale (назван в честь перевала Passo del Tonale в северной Италии) прочат умеренную гибридную систему с 48-вольтовым стартер-генератором и лишенный любой электрической надстройки турбомотор 1.3. Последний на «Джипе» имеет два уровня форсировки (130 и 150 сил), сочетается с шестиступенчатой «механикой», либо «роботом» DDCT, и исключительно передним приводом. Ещё у «Компаса» есть дизель 1.6 Multijet II (130 сил и 320 Нм) в паре с механической трансмиссией, однако достанется ли он Alfa Romeo, неизвестно.
По размерам Tonale тоже недалеко уйдет от Jeep Compass. Колесная база у них одинаковая — 2636,52 миллиметра. Однако длина, ширина, высота отличаются: 4528 (-133,8), 1835 (-39,52 мм) и 1604 миллиметра (-36 мм) соответственно. Куда меньше по габаритам будет субкомпакт Brennero на французской «тележке» CMP, выпуск которого на заводе в Польше начнется только в апреле 2023 года. А всего к 2026-му итальянцы представят пять новых моделей. Среди них будет и два упомянутых кроссовера, и, возможно, гибридное купе GTV.