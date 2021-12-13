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2 часа назад

Нужно ли включать аварийку, когда останавливает инспектор ГИБДД?

Остановка машины сотрудником ГИБДД всегда стресс для новичка. Начинающие водители в панике бьют по тормозам и включают аварийную сигнализацию. Опытные шофёры, для которых проверка документов уже привычное дело, "аварийкой" не пользуются. Но как поступить правильно?

Нужно ли включать аварийку, когда останавливает инспектор ГИБДД?
Фото: Александр Демьянчук/ТАССАлександр Демьянчук/ТАСС

Чтобы понять, нужно ли включать "аварийку" при остановке по требованию сотрудника ГИБДД, достаточно обратиться к ПДД, где чётко написано, в каких ситуациях это делается.

1. ДТП. Даже если водитель не является его участником, а остановился, чтобы оказать помощь.

2. Вынужденная остановка в месте, где она запрещена ПДД.

3. "Аварийка" включается на машине, которую буксируют.

4. Если в машине есть несовершеннолетние пассажиры и она помечена знаком "перевозка детей".

5. Опасность для других участников дорожного движения, например, если повреждённое транспортное средство следует в пункт ремонта своим ходом.

Следовательно, если сотрудник ГИБДД просит водителя остановиться в месте, где это разрешено ПДД, "аварийка" не включается. Но если остановка запрещена, а на машине ДПС горит синий проблесковый маячок, аварийную сигнализацию нужно включить обязательно.

Иногда сотрудники ГИБДД вынуждены останавливать машины в неположенных местах, например, с целью предотвращения преступления. Это вовсе не значит, что водитель является подозреваемым и его арестуют. Обычно это банальная проверка документов.

Бортжурнал,ГИБДД,
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