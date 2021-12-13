Нужно ли включать аварийку, когда останавливает инспектор ГИБДД?

Остановка машины сотрудником ГИБДД всегда стресс для новичка. Начинающие водители в панике бьют по тормозам и включают аварийную сигнализацию. Опытные шофёры, для которых проверка документов уже привычное дело, "аварийкой" не пользуются. Но как поступить правильно?
Чтобы понять, нужно ли включать "аварийку" при остановке по требованию сотрудника ГИБДД, достаточно обратиться к ПДД, где чётко написано, в каких ситуациях это делается.
1. ДТП. Даже если водитель не является его участником, а остановился, чтобы оказать помощь.
2. Вынужденная остановка в месте, где она запрещена ПДД.
3. "Аварийка" включается на машине, которую буксируют.
4. Если в машине есть несовершеннолетние пассажиры и она помечена знаком "перевозка детей".
5. Опасность для других участников дорожного движения, например, если повреждённое транспортное средство следует в пункт ремонта своим ходом.
Следовательно, если сотрудник ГИБДД просит водителя остановиться в месте, где это разрешено ПДД, "аварийка" не включается. Но если остановка запрещена, а на машине ДПС горит синий проблесковый маячок, аварийную сигнализацию нужно включить обязательно.
Иногда сотрудники ГИБДД вынуждены останавливать машины в неположенных местах, например, с целью предотвращения преступления. Это вовсе не значит, что водитель является подозреваемым и его арестуют. Обычно это банальная проверка документов.